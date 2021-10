Catarroja s’adhereix a la campanya Joves.Sex que oferirà assessorament afectiu-sexual a les persones joves del municipi

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Catarroja, a través de la Xarxa JOVES.NET, consorci que integra a 22 municipis de l’àrea metropolitana de València, posa en marxa un servei integral d’informació, orientació i assessorament per a joves en matèria de sexualitat, recursos anticonceptius i salut psico-afectiva, amb el nom JOVES.SEX. Aquest servei, a més d’atenció telefònica a càrrec de professionals de l’àmbit de la psicologia i sexologia, contempla activitats i tallers específics per a l’alumnat dels centres d’educació secundària.



“Aquest servei servirà per a posar a l’abast de la població jove informació rigorosa sobre salut sexual i relacions afectives, promoure hàbits sexuals saludables, una percepció oberta i respectuosa de la sexualitat contemplant la diversitat d’orientacions i pràctiques, així com promoure el sexe segur per a evitar infeccions de transmissió sexual i els mètodes anticonceptius per a la prevenció d’embarassos”, explica Miquel Verdeguer, regidor de Juventut.



El servei d’orientació i assessorament a joves es desenvoluparà de dilluns a divendres de 18 a 20h a través del telèfon i whastapp 669930981. Els professionals encarregats del servei també derivaran a les persones joves a recursos especialitzats sobre la matèria en els seus municipis i detectaran situacions de risc que puguen meréixer un seguiment i intervenció per part dels serveis de joventut o altres àrees especialitzades.



JOVES.SEX serà gestionat per professionals de l’àmbit de la psicologia i sexologia, coordinats per la Federació de Planificació Familiar Estatal (FPFE), entitat experta en la prestació de serveis dirigits a la població jove, amb més de 30 anys d’experiència en l’atenció a la sexualitat juvenil per a diferents administracions públiques i altres entitats i professionals. Aquesta ONG promou el dret de totes les persones a decidir lliurement sobre la seua sexualitat i presta serveis d’atenció a la salut sexual i reproductiva. Està formada per persones i associacions de planificació familiar en diverses comunitats autònomes a Espanya i és membre de la Federació Internacional de Planificació Familiar (IPPF), una xarxa que germana associacions en més de 180 països del món.