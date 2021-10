Catarroja smartcity és el programa pilot per a usar la tecnologia en benefici de la ciutadania

Connect on Linked in

La Diputació de València aportarà el 80% dels 25.611 euros d’inversió



Catarroja, 8 d’octubre de 2021. L’Ajuntament de Catarroja, es prepara per a posar en marxa el seu programa pilot ‘Catarroja smartcity’. A través d’aquesta iniciativa, que compta amb el suport de la Diputació de València, s’implantaran en el municipi diferents sistemes de tecnologia intel·ligent mitjançant els quals es realitzaran estudis per a millorar el dia a dia de la població. Aquesta actuació comptarà amb un pressupost de 25.611 euros, dels quals la Diputació aportarà el 80% sent el restant procedent de les arques municipals.



“Estem davant una gran oportunitat per a millorar la qualitat de vida de la nostra ciutadania. Tindre una tecnologia al servei dels nostres tècnics municipals que servisca per a extraure dades de valor ens ajudarà a implementar noves polítiques de millora de la convivència diària”, explica José Antonio Cuberos, regidor de Modernització.



L’Ajuntament de Catarroja se suma, d’aquesta manera a les ciutats intel·ligents amb dos projectes complementaris que dotaran de cobertura LORA (un tipus de xarxa de dades utilitzada en entorns de Smartcities) a tot el municipi. Igualment, adquireix una infraestructura comuna per a l’emmagatzematge i explotació d’aquestes dades en un únic repositori comú, permetent generar alarmes així com quadres de comandament de control i anàlisis detallades de tota la informació recopilada.



Catarroja Smartcity treballarà tant en la cobertura LORA del municipi muntant una estació base, com en el monitoratge en els 4 túnels municipals per a control de les inundacions. A més, situarà sensors en diferents edificis municipals per a monitorar la qualitat de l’aire així com per a previndre inundacions, que estaran situats en l’arxiu i a la biblioteca.

D’altra banda, l’Ajuntament se suma al projecte de la Diputació de València “Connecta València. Territori turístic inteligent’ que incideix en les àrees de Turisme i Medi Ambient. Amb aquest projecte es completa la cobertura LORA, afegint dues estacions base addicionals, cobrint tot el terme municipal. Quant a sensórica, s’afig una estació meteorològica així com sensors de captació-recompte-traçabilitat de persones i mediambientals. Es recolliran dades de mobilitat, totalment anonimitzats així com de qualitat de l’aire i soroll. L’objectiu d’aquesta recollida de dades és poder avaluar la mobilitat, l’impacte mediambiental, els aforaments així com realitzar anàlisis predictives. Finalment, totes aquestes dades es podran consultar en una APP d’àmbit territorial.