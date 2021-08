Catarroja treballa en l’adequació dels camins rurals

Print This Post

L’Ajuntament de Catarroja treballa durant aquests dies, com és habitual en les dates actuals, en l’adequació dels camins rurals del terme de Catarroja

S’aproxima la temporada de sembra de l’arròs i l’entorn ha d’estar preparat per a la maquinària i els vehicles que transportaran l’arròs i la palla durant les pròximes setmanes

Els camins en els quals es treballarà, una vegada passen les pluges d’aquests dies són cami Bony, del Rei, Travesa, Malecon, Tancat de Naia, Panasar i Pescadors. Es tracta de treballs de manteniment en aquests camins que, per normativa, en estar situats en ple Parc Natural, no es poden asfaltar

El cost total és de 5.989 euros que provindran de les arques municipals

“Des de l’Ajuntament som conscients de la importància com a preservadors del territori que tenen els nostres agricultors, més si cap quan treballen en un entorn natural com és el Parc de l’Albufera i un cultiu amb el qual valencianes i valencians ens sentim tan identificats com és l’arròs

Així doncs, és la nostra obligació any rere any col·laborar perquè el procés de sega de l’arròs siga el més eficient possible, però al mateix temps respectuós amb el privilegiat enclavament, dos requisits que seguim en els treballs de condicionament que estem realitzant durant aquests dies”, explica Elisa Gimeno, regidora d’Agricultura i Medi Ambient