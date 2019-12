Catarroja utilitza la palla d’arros per a la repoblació de les zones arrasades pel foc en l’Incendi Forestal de Beneixama

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Catarroja, la palla d’arròs recol·lectada será la repoblació de Beneixama

L’Ajuntament de Catarroja va apostar, junt al productors locals, i el Consell Agrari local per no cremar la palla de l’arròs enguany, malgrat que li corresponia eixa possibilitat. Una iniciativa de la regidoria d’Agricultura i Medi Ambient que ha tractat de donar alternatives a la crema: entre elles rodar motors en els tancats, encara en procés, o l’empacat de la palla de l’arròs en les anomenades partides.

Tota aquesta palla d’arròs recol·lectada ha servit per a diversos i variats projectes innovadors, demostrant l’encert per apostar per la seua recol·lecció, ja que aquesta passa de ser residu a convertir.se en matèria primera amb una segona vida.