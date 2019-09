Catarroja va acollir la Gran Entrà de Moros i Cristians.

Print This Post

9 foren les comparses que van desfilar en aquest gran acte.

Catarroja ha acollit Gran entrada de Moros i Cristians, on les diferents comparses de Catarroja han recorregut els carrers del municipi omplint-los de música i tradició. L’entrada dels Moros i Cristians, ha estat organitzada per ‘Intercomparsas’ i amb la col·laboració de l’ajuntament, és un dels esdeveniments més consolidats i amb major participació de públic de les festes de Sant Miquel.

Per a tots i totes hi ha suposat un gran esforç durant al llarg de l’any preparar-se per a lluïr-se en aquesta gran entrada de moros i cristians.

En total foren nou les comparses que van desfilar. Com cada any, aquesta tradició es manté viva és per això que Catarroja valora i es bolca amb els costums valencianes.

Un acte especial en la qual no podria faltar les bandes de música que iniciaren aquesta gran festa!