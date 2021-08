Catorze almussafenys participen en una nova edició del programa SEPE Agrícola

Connect on Linked in

Durant el mes de juliol passat, 3 oficials de primera i 11 peons van desenvolupar diferents tasques de manteniment en el terme municipal



El Govern d’Espanya ha invertit 20.890 euros i l’Ajuntament els 10.000 euros restants per a fer possible aquesta actuació

Almussafes, a 2 d’agost de 2021. Les brigades de neteja i manteniment de l’Ajuntament d’Almussafes van comptar el mes de juliol passat amb el reforç proporcionat per les 14 persones participants en el programa de Foment de l’Ocupació Agrícola del SEPE, les quals han realitzat tasques de desbrossament en camins, ponts, el Parc Rural, aparcaments i parcel·les buides de les àrees industrials, així com de jardineria en diferents zones verdes del municipi. El cost del pla, que ha ascendit a 30.890 euros, ha sigut sufragat pel Govern d’Espanya (20.890 euros) i l’Ajuntament (10.000 euros)

El passat divendres 30 de juliol va finalitzar a Almussafes una nova edició del Programa de Foment de l’Ocupació Agrícola, el pla impulsat pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) del Ministeri de Treball del Govern d’Espanya en col·laboració amb les administracions locals amb el qual s’ofereix una oportunitat laboral durant un mes a aquelles persones que es dediquen al sector primari i es troben en l’atur degut a la finalització de la campanya agrícola.

Igual que en 2020, un total de 14 persones, 3 oficials de primera i 11 peons, han sigut inclosos en la recentment finalitzada edició de la iniciativa, en la qual el SEPE ha invertit 20.890 euros i l’Ajuntament 10.000 euros, sumant una inversió total de 30.890 euros. La nova maquinària adquirida pel consistori municipal per al desenvolupament de les tasques encomanades ha permés accelerar l’execució d’aquestes, per la qual cosa a més del desbrossament de camins i el Parc Rural, que era la principal labor especificada en el projecte, també s’han pogut realitzar nombroses intervencions en altres espais públics

Així, a la neteja dels marges d’alguns camins i ponts del terme municipal i al sanejament en profunditat de l’àrea en la qual es troba el Parc Rural, els treballadors seleccionats també han realitzat activitats similars en les zones d’aparcament i en parcel·les buides dels dos polígons industrials de la població i han participat en l’adequació dels jardins situats dins del nucli urbà. “Com sempre dic, amb aquesta mena de plans d’ocupació es beneficien les persones participants, sobretot ara, en una època en la qual la pandèmia ha colpejat a moltes famílies, però també el conjunt de la ciutadania, atés que el suport que es presta a les brigades de neteja i manteniment municipals són fonamentals per a mantindre Almussafes en perfectes condicions”, remarca l’alcalde i regidor d’Ocupació, Toni González.



Per a optar a una de les places oferides era imprescindible estar inscrit o inscrita en el Servei Valencià d’Ocupació i Formació (Labora) com a persona desocupada del Sistema Especial Agrari (SEA) i acreditar la condició d’integrant d’aquest col·lectiu mitjançant la presentació de la vida laboral, tres cupons i el certificat de l’empresa. Així mateix, era imprescindible haver estat d’alta en el SEA almenys durant tres mesos l’any immediatament anterior a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. L’Agència de Desenvolupament Local (ADL) va seleccionar a les persones inscrites que disposaven del perfil professional que més s’ajustava al contingut dels llocs després de la corresponent valoració per part de la comissió d’avaluació. En l’elecció es van tindre en compte qüestions com la renda per càpita i les responsabilitats familiars.