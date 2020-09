Catorze localitats valencianes celebraran demà amb misses a les seues patrones, les “Mare de Déu trobades”

Print This Post

Catorze localitats de la diòcesi de València commemoraran demà, dimarts, amb misses, a les seues patrones, “Mare de Déu trobades”, imatges oposades casualment fa segles i de la troballa dels quals no es coneix la data exacta, i la celebració de la qual coincideix amb la Nativitat de La nostra Senyora, el 8 de setembre.

No obstant això, enguany, amb motiu de la pandèmia pel COVID-19, han sigut suspeses les habituals processons i “els actes més singulars” en honor a les seues patrones, com a balls tradicionals.

Així, per exemple, a Alaquàs, ha sigut cancel·lat el tradicional “Cant de la Carxofa”, en honor a la Mare de Déu de l´Olivar, així com la processó i les vespres, segons expliquen des de la parròquia Asunción de La nostra Senyora.

Les celebracions que es mantindran seran les que se celebren a l’interior dels temples, entre elles, la missa d’11 hores, demà, en la parròquia La nostra Senyora de l’Olivar.

Per part seua, la localitat de L´Alcúdia també celebrarà demà, dimarts, diverses eucaristies en honor a la seua patrona, la Mare de Déu de l´Oreto”, a les 9.30, a les 11 hores, missa major, i a les 20 hores, en haver de “ reduir l’aforament per la situació sanitària”, segons informa el rector, Miguel Ángel Herrera.

Igualment, aquesta vesprada, en la parròquia de Sant Andrés Apóstol de L´Alcudia, tindrà lloc la baixada de la imatge de la patrona de la seua capella i serà entronitzada en l’altar major perquè des d’allí presidisca les celebracions. “Serà un recorregut senzill, claustral, amb aforament limitat”, ha afegit el rector que assegura que amb motiu de la pandèmia s’ha hagut de cancel·lar la tradicional “entrà de la Mare de Déu de l´Oreto”, que no és pròpiament una Verge oposada sinó regalada.

En la “entrà”, la imatge és portada cada any el dia previ a la festa en un carro amb bous acompanyada amb “banderoles, capgrossos i gegants, vetes, pastorets, negrets, carxofa, tornejants i dansadors, arquets i grups de dansa, fins a la plaça on es rememora la donació de la imatge al poble, com a regal del Papa Innocenci V a Pelegrí de Montagut, Senyor de L´Alcúdia, en 1276”.

Les localitats que celebren el 8 de setembre als seus “Mare de Déu trobades són Agres, Alaquàs, L´Alcúdia, Alfafar, Algemesí, Benaguasil, Corbera, Chiva, Oliva, Puçol, Sueca, Torres Torres, Utiel i Xirivella.

Igualment, a Algemesí, les festes del qual de la Mare de Déu de la Salut són Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO, se celebrarà demà a les 12 hores una missa concelebrada pels sacerdots nascuts en la localitat i el temple romandrà obert al llarg de tota aquesta nit perquè els devots puguen resar a la Verge. Així mateix, la Capella de la Troballa romandrà oberta demà de 9 a 12 hores.

Enguany, per la pandèmia, no han pogut organitzar-se els balls tradicionals denominats “Tornejants, Bastonets, la Carxofa, Arquets, Pastoretes i el Bolero o Llauradores” però en la missa de demà de les 12, hi haurà una representació simbòlica de peces i vestits de cadascun d’ells.