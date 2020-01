Cavalcada de Les Reines Magues de València 2020

Les reines magues passegen per València en una controvertida Cavalcada per què?



Un any més València rep en els seus carrers a les Reines Magues una setmana després de la Cavalcada dels Reis d’Orient



Una iniciativa recuperada per l’equip del Consistori Valencià amb Joan Ribó al cap que des de fa 4 anys aconsegueix reunir a milers de persones que volen gaudir d’una experiència per la inclusivitat, igualtat, i sobretot per la infantesa



Aquest any la temàtica central de la cavalcada a estat la salvació de la nostra Horta



Una cercavila que per moments s’ha vist increpat pels seguidors de les manifestacions en contra del nou govern convocades per a hui



