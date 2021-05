CCOO considera necessari que es cobrixquen les necessitats estructurals de professionals en la Sanitat Pública

Connect on Linked in

Des d´aquest sindicat rebutgem la decisió de la Conselleria de prescindir de 3000 professionals que reforçaven la Sanitat Pública Valenciana durant la pandèmia

Hui s’ha publicat al DOCV el personal que considera la Conselleria de Sanitat, és necessari per a realitzar l’atenció sanitària a la població, prescindint de 3000 professionals que reforçaven la Sanitat Pública Valenciana durant la pandèmia.

CCOO considera que hi ha un dèficit estructural de plantilla en el conjunt de la Conselleria de Sanitat i que hi ha que valorar les necessitats reals dels serveis i dotar-los de suficient personal per atendre adequadament a la població.

En estos moments en els que el SARS-COV-2 continua circulant entre nosaltres, que tenim en marxa la vacunació massiva a la ciutadania, que entrem en el període vacacional i que s’ha d’abordar les llistes d’espera que ha generat la pandèmia, CCOO estima que no hi ha que reduir la plantilla, sinó que hi ha que reforçar-la per abordar tota l’atenció sanitària que cal donar als pacients, amb més qualitat i més garanties.

No s’entén que s’estiguen enviant pacients per a fer intervencions quirúrgiques a hospital privats, com l’Hospital de La Barraca i es reduixca el personal sanitari que té contractat la Conselleria de Sanitat en el Departament de La Ribera.

Si alguna cosa havíem aprés de la pandèmia és que devíem d’enfortir el Sistema Nacional de Salut, que és el que ens ha tret del malson del coronavirus. Amb esta decisió de rescindir les contractacions dels professionals, la Conselleria de Sanitat deixa d’apostar pel reforçament de la Sanitat Pública, a canvi de continuar amb els convenis en la sanitat privada.

Per afrontar totes les demandes de Sistema Sanitari, reprendre totes les consultes presencials en els centres sanitaris, reduir les llistes d’espera, realitzar la vacunació i cobrir el Pla de Vacances, necessitem que se reforcen les plantilles de forma estructural, no amb unes contractacions provisionals.

Les deficiències en la porta d’entrada a la Sanitat Pública, que és l’Atenció Primària, són tan evidents, que no poden esperar més temps. Fa falta un reforçament de la plantilla dels Centres de Salut, per poder realitzar les funcions bàsiques de la Salut Pública: Promoció de la Salut i Prevenció de la Malaltia, funcions que no es poden realitzar per falta de personal.

També és imprescindible reforçar estructuralment les plantilles per a donar resposta a totes les consultes, intervencions quirúrgiques i proves diagnòstiques que han quedat pendents durant la pandèmia, així com la falta de Personal en les Plantes d’Hospitalització.

Des de CCOO demanen a la Conselleria de Sanitat que tinga més sensibilitat i més consciència del valor que té la salut de forma integral, amb la finalitat de MILLORAR LA VIDA DE LES PERSONES.