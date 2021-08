CCOO denúncia que l’Ajuntament de Riola no repara el sistema d’aire condicionat del consultori, que porta avariat des del mes de febrer

Connect on Linked in

La situació climàtica en el Consultori de Riola, és insostenible, donada l’alta temperatura que es produeix en les Consultes, per estar en estiu. L’aparell d’aire acondicionat començà a presentar problemes de funcionament en el mes de Gener de 2021 i porta sense funcionar des del mes de Febrer. CCOO ha presentat diferents escrits davant de la Direcció Sanitària del Departament de La Ribera, sol·licitant que es repare l’avaria i que inste a l’Ajuntament de Riola a solventar el problema, ja que és l’administració competent per fer el manteniment de les instal·lacions. També hem demanat una avaluació de riscs laborals al Servei de Prevenció, per analitzar la situació, arreplegar les dades de les condicions laborals, analitzar com pot estar repercutint en la salut dels professionals i establir les millores necessàries. Els mesos passen i se van donant llargues a solucionar la problemàtica de falta d’aire acondicionat, el que suposa un gran disconfort, tant per a la ciutadania com per als professionals.

CCOO denúncia públicament que esta situació no pot continuar per més temps i insta a l’Ajuntament de Riola a que repare imminentment el sistema d’aire acondicionat, per a prestar l’atenció sanitària als pacients, amb les millors condicions i a la Direcció del Departament de La Ribera que recorde a l’Ajuntament de Riola, el compliment de les seues obligacions de manteniment en condicions òptimes de les instal·lacions sanitàries del seu municipi.

Àngels López García-Antón

Delegada de Personal de CCOO