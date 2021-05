CCOO recomana molta prudència a partir del 9 de maig davant una normalitat que ha de ser diferent

Connect on Linked in

El 9 de Maig acaba l’estat d’alarma que començà el passat 25 d’Octubre, deixant en les nostres mans l’estratègia per afrontar una NORMALITAT DIFERENT, que començarà a partir del 10 de Maig. I està en les nostres mans, perquè quan s’acaben les restriccions que tenim en estos últims dies, serem nosaltres els que decidirem quin grau de relació social establim i quines limitacions li posem. És evident que la ciutadania està farta de les mascaretes, de no poder donar ni rebre abraçades, de no poder fer grans festes i celebracions, és molt comprensible, però la creu de la moneda és el contagi, la malaltia, l’ingrés hospitalari i la mort.

Tenim que sospesar molt seriosament les avantatges i els inconvenients de les actituds individuals i col·lectives que prenem, ja que d’estes depèn l’evolució de la pandèmia, cap a una incidència sostinguda que vaja disminuint o que anem cap a una quarta onada que llance a perdre l’esforç dels últims mesos, l’estiu i les vacances, unes vacances que necessàriament tindran que ser també en condicions diferents.

Fins ara, hem tingut que complir unes limitacions d’horaris, aforaments, tancaments perimetrals…però quan estes s’acaben el 9 de Maig, haurem de continuar en les mateixes precaucions, perquè el virus no s’ha anat, continua entre nosaltres i sabem que continua mutant i canviant per a poder sobreviure i som les persones, en els nostres comportaments, els que podem facilitar o dificultar que el SARS-COV-2 continue expandint-se o controlar i moderar la seua propagació.

L’amenaça de noves cepes del coronavirus més agressives, amb més capacitat de contagiar, més ràpidament i més mortals, s’ha de valorar per no repetir els errors de la desescalada de l’any passat. L’experiència ens ha demostrat que va ocasionar una segona onada molt ràpidament .

No existeix el risc zero ni fórmules màgiques i haurem de dependre a conviure en el SARS-COV-2 protegint la salut de les persones i les comunitats. Però sí que sabem que la relaxació de les mesures de contenció, una ràpida desescalada, l’increment de la mobilitat i l’augment de la interacció social i familiar, generen immediatament un augment de la capacitat de contagiar del coronavirus i un increment dels casos de contagis.

La vacunació és un instrument més per a combatre al SARS-COV-2 i contindre la transmissió, però hem de tenir en compte que el percentatge de la vacunació, encara que va a bon ritme, és insuficient i protegeix contra la malaltia però no front a la infecció, es a dir, que encara que estem immunitzades, podem continuar contagiant a les persones que no tenen administrada la vacuna.

Cal preparar una desescalada progressiva, amb fases que vagen revisant-se i adaptant-se a les realitats i les circumstàncies de cada moment i que passa per:

Continuar utilitzant la mascareta.

Mantenir la distància de seguretat de 1,5m.

Reforçar el Sistema Sanitari, en especial l’Atenció Primària i la Salut Pública.

Continuar realitzant PCR per a detectar a les persones contagiades per SARS-COV-2 que no presenten símptomes.

Evitar la mobilitat i les reunions que no siguen imprescindibles.

Vacunar.

Relaxar precipitadament estes mesures de contenció, pot tornar-se en contra nostra i fer que regressem a l’escenari de Nadal, que tan tràgiques conseqüències va tindre en contagis i morts i en deixar d’atendre als problemes de salut més comuns de les persones.

CCOO demana a les Administracions que han de ser valentes per a prendre les mesures necessàries, encara que impopulars, per fer front d’una forma efectiva a esta pandèmia i això passa per mantenir totes les contractacions que hi ha en este moment de reforç de les plantilles, augmentar les inversions, impulsant la producció local dels materials necessaris per enfortir la capacitat de resposta del Sistema Sanitari i SALVAR VIDES, fomentant els entorns segurs en el treball, en les famílies, en les relacions socials.

CCOO considera que el Personal Sanitari necessita continuar atenent a les persones amb els suficients recursos Personals i Materials i és imprescindible la col·laboració de la població per a seguir lluitant contra esta pandèmia. Necessitem la complicitat de tots les persones, la Ciutadania i l’Administració per tenir èxit en l’objectiu de dificultar la transmissió del coronavirus. Per això es hora de NO RENDIR-SE I ESTAR TOTES LES PERSONES UNIDES CONTRA LA COVID-19.

Àngels López García-Antón

Delegada de Personal de CCOO

Infermera Centre de Salut Alzira