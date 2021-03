Ceballos&Sanabria exhibeixen al CCCC un avanç de la Falla Municipal Infantil 2021

Connect on Linked in

El Centre del Carme Cultura Contemporània presenta l’exposició ‘El Somriure de les Falles’ que repassa la trajectòria dels artistes fallers Ceballos&Sanabria a través de quasi 200 ninots

Diumenge que ve, 14 de març, el CCCC acollirà, en aquesta exposició, un acte simbòlic de la tradicional ‘Plantà’ de la mà de la Fallera Major Infantil

El Centre del Carme Cultura Contemporània invita a gaudir de les Falles d’una manera diferent de través de l’exposició ‘El Somriure de les Falles’ dels artistes fallers Ceballos&Sanabria, autors de la Falla Municipal Infantil 2021.

El CCCC proposa una nova experiència que permetrà a les valencianes i els valencians contemplar un recorregut per vora 200 ninots, alguns realitzats expressament per a la mostra, obra de Ceballos&Sanabria. En l’exposició destaca un conjunt que pertany a la Falla Municipal Infantil 2020-2021 ‘Saps qui Soc?’ i ‘També!’ de la qual els artistes n’ofereixen un avanç.

En el marc d’esta exposició diumenge que ve, 14 de març, el CCCC acollirà un acte simbòlic de la tradicional ‘Plantà’ de la mà de la Fallera Major Infantil.

El director del CCCC, José Luis Pérez Pont, ha presentat aquest matí l’exposició acompanyat pel regidor de Cultura Festiva de l’Ajuntament de València, Carlos Galiana, els artistes, Ceballos&Sanabria i pel comissari de l’exposició, Néstor Morente.

Segons Pérez Pont “després de quatre anys plantant falles experimentals als nostres claustres i organitzant l’exposició de l’artista urbà, responsable de la Falla Municipal, des del CCCC fem un pas més en la nostra línia d’experimentació i d’hibridació de llenguatges i obrim les portes a l’art faller, com una expressió artística pròpia de la nostra cultura i de la nostra contemporaneïtat. I ho fem en un moment, a més, en què l’art faller, igual que la resta de la nostra societat, necessita inventar noves fórmules per a seguir desenvolupant-se, no solament en benefici dels artistes sinó també dels públics”.

L’exposició de Ceballos&Sanabria (José Luis Ceballos, València 1978 i Francisco Sanabria Casado, València 1979), obri les portes a una infinitat de possibilitats per al sector faller, per a reivindicar el seu treball. Es tracta de la primera vegada que uns artistes fallers ofereixen una mostra retrospectiva del seu treball en un centre de cultura contemporània. L’exposició recull temàticament i cronològicament la trajectòria de Ceballos&Sanabria, seleccionats fins a onze vegades per l’Ajuntament de València per a realitzar la Falla Municipal Infantil, 2021 inclusivament.

El comissari de la mostra ha incidit en què “no es tracta d’una exposició del ninot, no és una exposició fallera, sinó una antològica dels artistes Ceballos&Sanabria. Ací es pot veure la seua trajectòria de quasi 20 anys, en la qual s’aprecia una evolució des dels seus començaments fins a l’actualitat” i ha afegit que “el CCCC ha sigut molt valent perquè, dissortadament, l’art faller continua sent molt injuriat des del punt de vista acadèmic de l’art. Per exemple no s’ensenya cap assignatura en belles arts o història de l’art, sobre història de les Falles o com fer una falla”.

Segons Néstor Morente “en l’exposició s’exhibeix tot tipus de material faller com el que és: obres d’art; i d’aquesta manera es dignifica un sector que produeix l’obra d’una festa declarada patrimoni immaterial de la humanitat”.

Els artistes han explicat que “en la mostra hem volgut donar-li molta importància al procés creatiu i, al mateix temps, retrobar-nos amb projectes anteriors que hem realitzat per a les Falles i intercalar-los amb obra personal que també realitzem en el nostre taller”. Per a Ceballos&Sanabria és una gran oportunitat exposar al CCCC el que consideren “una experiència que era ara o mai”.

Sobre la Falla Municipal Infantil han assenyalat que “el que hem tractat de mostrar en el CCCC és una instal·lació amb algunes de les figures i volums que formaran part del joc del ‘qui és qui’ que ocuparà la plaça de l’Ajuntament, amb personatges de la nostra història antiga i recent valenciana”.

Recorregut expositiu

L’exposició està dividida en tres blocs: la ‘Casa del Correcher’ que ofereix una mostra de material faller, des d’esbossos de falla que expliquen i il·lustren l’elaboració d’un monument faller, fins a ‘ninots’ salvats de les flames com el popular ninot de la Mare de Déu dels Desemparats que es va indultar de la Falla Municipal Infantil de València de 2013 ‘La València daurada’.

‘Un espectacle de varietats’ se centra en el disseny gràfic faller que és el suport indispensable per a il·lustrar i difondre la festa. En aquest bloc destaca la balena Josefina, tan popular ja en l’obra de Ceballos&Sanabria i que invita tots els públics a accedir al món de la infància a través de l’art faller.

I ‘I ens van donar la 10 i l’11’ és una mostra sobre la Falla Municipal Infantil de València dels anys 2020 i 2021, els números 10 i 11 en la trajectòria de Ceballos&Sanabria a la plaça de l’Ajuntament així com totes les que s’hi han plantat: ‘Una ciutat en plena Festa!’, ‘València 1909’, ‘Entra i Vorás’, ‘A la Tribuna del Túria’, ‘Viva la Pepa!’, ‘La València Daurada’, ‘Ajuntament Infantil!’, ‘Painting València’, ‘De Barri en Barri’, ‘Saps qui Soc?’ i ‘També!’.–