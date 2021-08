Cecotec Innovaciones i l’Ajuntament de Massalavés s’alien per a fomentar l’ocupació en el municipi

Connect on Linked in

L’empresa d’electrodomèstics reforça el seu compromís amb la localitat de la Ribera Alta després d’aconseguir un acord perquè els veïns i veïnes tinguen preferència a l’hora de ser contractats.

L’arribada de Cecotec Innovaciones a Massalavés avança sense pressa, però sense pausa. La signatura valenciana, especialitzada en el xicotet electrodomèstic, té previst finalitzar les obres de la primera fase amb la construcció d’una nau de 70.500 metres quadrats, en les pròximes setmanes. De fet, segons apunten fonts de l’empresa, està previst que la campanya de Nadal es coordine ja des del centre logístic situat en el municipi riberenc.

L’alcaldessa Puri Noguera ha visitat les obres al costat d’Emilio Albero, Responsable de Recursos Humans, i Juan Antonio Portalés, Responsable del Departament d’Obres i Projectes, per a comprovar el seu estat i conéixer els plans de futur d’aquest ambiciós projecte. Una trobada que ha servit per a formalitzar el compromís de la companyia amb l’Ajuntament perquè els veïns i veïnes de Massalavés tinguen preferència a l’hora de ser contractats. “Estem molt feliços. Acollir una empresa de tal envergadura al nostre poble i fomentar la col·laboració públic/privada per a promoure l’ocupació i potenciar l’ecosistema empresarial és una gran notícia, no sols per a nosaltres sinó també per a tota la comarca. Els ajudarem en tot allò que siga a les nostres mans. Combatre la taxa de desocupació local i l’atur juvenil sempre ha sigut una de les prioritats d’aquest equip de govern i ara, amb *Cecotec se’ns brinda una gran oportunitat”, explica Noguera.

De fet, ja s’ha publicat la primera oferta de treball en la qual es demanda personal per a recepció de mercaderia, càrrega i descàrrega de camions i contenidors, paletización i embalums solts, embalatge, conducció de carretó i preparació de comandes. Com a requisits, s’exigeix mínim 1 any d’experiència en el lloc, disposar de carnet de carretoner en vigor i vehicle propi per a accedir al treball.

Precisament, el consistori va impulsar el mes de juny passat un curs de carretoner bonificat pel propi Ajuntament amb l’objectiu de facilitar l’accés al treball a tots els habitants. Una formació en la qual es van esgotar les inscripcions a les poques hores d’anunciar-se.

Ara, Cecotec Innovacions ofereix jornada completa, contractació directa a través de la pròpia empresa i torns rotatius de matí i vesprada. Els interessats han d’adjuntar el seu curriculum vitae a rrhh@cecotec.es i la incorporació està prevista per al mes de setembre.

Última generació

Les noves instal·lacions suposaran per a Cecotec una gran millora en l’aspecte logístic que ajudaran a millorar la capacitat de magatzematge i els temps de lliurament. En aquest sentit, el centre logístic de Massalavés comptarà en la primera fase amb 54 molls per a camions i 15 per a furgonetes. Així com, amb una platja de maniobres per a camions de *32m d’ample.

Per a garantir un millor comportament tèrmic a l’interior, la nau comptarà amb façanes de formigó armat amb aïllant tèrmic per l’interior i una coberta plana tipus deck, amb aïllant tèrmic i impermeabilització. De la mateixa manera, per a millorar l’eficiència energètica disposarà d’il·luminació led i plaques solars fotovoltaiques.

La idea és que abans de finalitzar les obres d’aquesta primera fase, comencen les de la segona amb la zona d’oficines, vestuaris, menjador i descans per a camioners.

Sobre Cecotec Innovaciones

CECOTEC és un sòlid hòlding empresarial valencià especialitzat en el xicotet electrodomèstic i altres articles de la llar. Compta amb una plantilla d’unes 750 persones, i va tancar 2020 amb una facturació aproximada de 300 milions d’euros. És present en tota Espanya i a nivell internacional té presència comercial en més de 50 països, a més de filials i logística a França, Itàlia i Alemanya. La companyia va nàixer en 2013 i es dedica a la fabricació i comercialització d’aplicacions per a la llar enfocades a millorar la vida de les persones. Compta amb una àmplia gamma de productes d’aspiració, cuina, cura personal, descans, fitness, ventilació, mobilitat elèctrica, etc… dotats de les últimes tecnologies a l’abast de tots. Models dels seus productes destacats com el robot aspirador ‘Conga’ o el robot de cuina ‘Mambo’ són presents en milions de llars de més de 40 països on arriba la marca, tant a través del canal en línia com offline. La previsió que té la companyia és tancar 2021 amb 500 novetats en total.