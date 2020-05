Cedeixen a Burjassot una màquina Ecofrog, que genera aigua d’ozó, per a netejar i desinfectar superfícies

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

En aquest estat de crisi sanitària, són innombrables les veïnes i veïns de Burjassot que s’han brindat a ajudar a l’Ajuntament i, amb això, a tota la ciutadania, per a fer molt més suportable aquesta situació. En aquesta ocasió, una veïna del municipi ha cedit fins al mes d’agost una màquina de Ecofrog, del Grup Siglhogar, que genera aigua amb ozó per a poder netejar i desinfectar superfícies de manera eficaç i ràpida.

“Estem molt agraïts pel gest que ha tingut Esther no sols amb el nostre Consistori sinó, també, amb les nostres veïnes i veïns ja que, gràcies a la màquina que ens ha cedit, podrem utilitzar aigua tractada per a netejar totes les superfícies”, tal com ha assenyalat l’Alcalde de Burjassot, Rafa García.

L’ús de la màquina cedida és molt senzill i efectiu ja que neutralitza la càrrega vírica que puguen tindre les superfícies en les quals s’aplique. Així, es polvoritza i xopa la zona a tractar i es deixa actuar durant cinc minuts per a, posteriorment, assecar. L’aigua ozonizada pot usar-se en plàstics, superfícies llises i fins i tot en teixits. El producte és totalment innocu per a la persona que l’ha de manipular i no deixa rastre químic o perjudicial.