Celebrada una Gaming experience a la Casa Jove La Torta de Picassent

Connect on Linked in

Més de 250 persones participen d’esta fita que es realitza per primera vegada a Picassent

La fira del videojoc i l’electrònica per a l’oci dels més joves a l’aula polivalent de la Casa Jove La Torta ha acollit l’assistència de més de 250 persones que durant la jornada d’ahir varen tindre l’oportunitat de jugar als e-games i a la tecnologia més puntera adreçada a l’oci. Prèviament a la celebració d’esta fita, totes les persones que volgueren participar d’esta jornada, realitzaren les inscripcions a les diferents activitats i tornejos convocats, com per exemple Fifa, Smash Bross, Mario Kart, Fortnite. Entre els diferents llocs de joc, també hi va haver una zona de joc lliure amb diferents simuladors de conducció, 2 espais de realitat virtual, Guitar hero i Just dance, entre altres propostes, totes elles guiades per personal expert en esta matèria.

Segons ha manifestat el regidor de Joventut, Jaume Sobrevela, «Esta és la primera vegada que acollim al nostre poble una experiència com esta que ens demostra la importància que té el joc electrònic en la nostra societat. Per això, també es important l’educació en el joc, el seu ús i la seua disciplina entre el col·lectiu més jove».

Per la seua part, Voro Donat, tècnic de l’àrea jove, es mostra molt satisfet també per la bona acollida de la Gaming experience, «Hem disfrutat molt amb este event que s’emmarca també dins de les propostes que des de la Casa Jove La Torta proposem al veïnat més jove perquè disfrute durant el temps de vacances».