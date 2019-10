Celebrada una Junta Local de Seguretat davant l’inici de la campanya citrícola a Picassent

Connect on Linked in

L’objectiu d’esta reunió ha sigut establir les mesures de vigilància en el terme municipal amb motiu de l’inici de la campanya de recollida de cítrics.

L’Ajuntament de Picassent ha celebrat una Junta Local de Seguretat amb l’objectiu d’estudiar i tractar les mesures de vigilància al terme municipal amb motiu de l’inici de la campanya citrícola 2019-2020. La Junta ha sigut presidida per l’alcaldessa, Conxa Garcia i el subdelegat del govern, José Roberto González, i ha comptat amb la presència de representants de la Policia Autonòmica, Guàrdia Civil, Policia Local, el regidor de l’àrea d’Agricultura, Joan Vicent Aguado, el regidor de Seguretat Ciutadana, Salvador Morató, i el Secretari de l’Ajuntament.



Entre els acords que s’han pres en la Junta destaca un ferm compromís de coordinació entre les 3 forces i cossos de seguretat – Policia Local, Policia Autonòmica i Guàrdia Civil- que es materialitzarà en reunions setmanals per distribuir les zones de vigilància i establir una estratègia comú per tractar d’evitar al màxim els robatoris i reforçar la vigilància als nostres camps, i així mateix, per mantindre un control eficaç dels magatzems de fruita i del document DANA. A més a més, per segon any consecutiu,la vigilància en el terme es vorà reforçada per l’ús del dron municipal, a través del qual, s’obtindrà informació detallada que posteriorment serà compartida entre els cossos de seguretat.



«És molt important treballar amb els cossos de seguretat en relació a la vigilància dels nostres camps, tenim bona part dels nostres cultius en producció i cal impedir els robatoris i protegir el treball dels llauradors del nostre poble.» ha manifestat la primera edil durant la reunió, qui també ha assenyalat que «La delinqüència en el municipi, amb les dades que ens ha facilitat la Policia Local i la Guàrdia Civil, ha baixat en termes generals, i això sempre és bona senyal».



En esta Junta també es tractaren temes relacionats amb la violència de gènere i es ratificà l’acord viu existent entre Guàrdia Civil i Policia Local en quan al seguiment dels casos. Per altra banda, com a novetat cal destacar una proposta damunt de la taula: la creació d’un òrgan de coordinació que integre, a més de a la Policia Local, Guàrdia Civil i regidoria d’Igualtat, també a l’àrea de Sanitat, la qual, pot aportar una visió més globalitzada de cada cas concret.