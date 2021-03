Celebrat el sorteig del Dia del Pare en el Mercat L’Almara de Burjassot

Connect on Linked in

Aquest matí s’ha celebrat, en el Mercat Municipal L’Almara de Burjassot, el sorteig del Dia del Pare 2021, amb el qual els comerciants han volgut celebrar aquesta data tan assenyalada en el calendari de març. Amb la presència de Rosa Coca, regidora de Comerç i Mercats de l’Ajuntament de Burjassot i de Mª Dolores Bueno, presidenta dels comerciants de L’Almara, dues xicotetes mans innocents han sigut les encarregades d’extraure les paperetes amb els noms dels guanyadors i guanyadores d’una urna literalment abarrotada de participacions.

Així, l’agraciada amb el primer premi, una televisió intel·ligent ha sigut Julia García. El segon premi, una Tauleta, ha sigut per a Concha Hurtado mentre que el tercer premi, un telèfon intel·ligent ha sigut per a Agripina Pérez. Finalment, com quatre premi, s’han sortejat cinc polseres d’activitat que han recaigut en Mª Carmen Pérez, José (no constava el cognom, encara que el seu contacte), Vicente Nadal, Chelo Valero i Irene Gallego.

El lliurament dels premis als guanyadors i guanyadores tindrà lloc dijous que ve, 18 de març, sobre les 12:30h, en el propi mercat.