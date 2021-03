Cent vint-i-huit fanals de la barriada de Sant Judes d’Alzira ja compten amb el sistema d’il·luminació Led

Connect on Linked in

La Regidoria de Serveis Urbans continua amb la tasca de millorar l’enllumenat públic, amb la utilització del sistema Led, la qual cosa permet millor la il·luminació, a més, de comportar un important estalvi d’energia. En la barriada de Sant Judes s’ha procedit al canvi dels llums de vapor de sodi d’alta pressió per lluminàries de tecnologia led que, amb un menor consum energètic i econòmic, proporciona una millor il·luminació de la zona.

Un total de 128 fanals compten des d’ara amb el sistema Led d’il·luminació , permetent un estalvi energètic d’uns 63.000kW (kilowatts) anuals, amb una disminució de les emissions de CO2 a l’atmosfera i un estalvi econòmic d’ aproximadament 5.700 € anuals a les arques municipals.

«La regidoria de serveis públics persegueix fer una ciutat més sostenible on el seu impacte energètic vaja disminuint amb cada intervenció de millora, a més d’aconseguir un important estalvi en el consum de la il·luminació, per això un dels objectius de la Regidora es continuar actuant en aquelles zones de la ciutat on encara es compta amb un sistema d’enllumenant obsolet per tal de substituir-lo per la tecnologia Led», segons el regidor encarregat de l’àrea; Fernando Pascual.