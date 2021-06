Centre d’Idiomes de la Universitat de València llança l’oferta de cursos d’estiu més ambiciosa de tota la seua història

Connect on Linked in

Anglés, valencià, espanyol com a llengua estrangera, francès, alemany, italià i un projecte pilot d’intercomprensió en llengües romàniques, constitueixen els principals pilars de «l’oferta de cursos intensius d’estiu més ambiciosa de tota la història del Centre d’Idiomes de la Universitat de València», tal com l’ha definida José Villar, nou director del centre ubicat al número 25 del carrer Serpis de València, en ple cor de Campus dels Tarongers.

Durant els mesos de juliol i agost, el Centre d’Idiomes de la UV obrirà les seues portes de dilluns a dissabte, matins i vesprades, per oferir a tota la comunitat universitària en particular i al públic valencià en general (adults, joves i xiquets) la possibilitat d’aprendre una nova llengua, reforçar els coneixements ja adquirits o preparar-se per a les proves i acreditacions oficials. Tot això sense oblidar la important oferta de cursos d’espanyol adreçada a estudiants o visitants estrangers, o l’àmplia gamma de cursos de valencià per a preparar els exàmens oficials de l’Escola Oficial d’Idiomes i de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV).

Amb preus que oscil·len entre els 480 € el més car i els 5 € el més barat, segons la durada de cada curs, l’oferta d’intensius d’estiu del Centre d’Idiomes de la UV s’adapta com poques ho fan a les necessitats de formació plurilingüe, no només dels estudiants, sinó també dels professionals dels principals sectors productius valencians.

Un bon exemple d’això són els cursos intensius d’anglés. A més dels cursos per a tots els nivells que estableix el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (A1, A2, B1, B2, C1 i C2), es realitzaran cursos de preparació per a la majoria d’acreditacions oficials: PACLE, Escola Oficial d’Idiomes, Linguaskill de Cambridge, First Certificate, Proficiency, Advanced, IELTS i TOELF. S’han organitzat també cursos intensius d’anglés jurídic, anglés per a sanitat, anglés per a hostaleria, anglés per a turisme, anglés financer, anglés per als negocis i tallers de correspondència administrativa en anglés i d’atenció telefònica en anglés. A tot això, cal afegir-hi una àmplia i diversa oferta de tallers de speaking o grups de conversa, de dilluns a divendres i també els dissabtes. Sense descuidar els més menuts, perquè a partir dels 7 anys d’edat poden matricular-se en els cursos intensius d’anglés del Centre d’Idiomes de la UV.