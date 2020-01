Certamen escolar de lectura en veu alta: recuperar la nostra tradició literària, de viva veu

Print This Post

Xirivella celebrarà el pròxim 14 de febrer el certamen escolar de lectura en veu alta, organitzat per la Fundació Full mitjançant el programa ‘De Viva Veu’

Des de fa cinc anys, la Fundació pel Llibre i la Lectura (FULL), mitjançant el projecte ‘De Viva Veu’, organitza el Certamen Escolar de Lectura en Veu Alta. Enguany hi formen part vint-i-cinc ajuntaments de tota la Comunitat Valenciana, d’altres Xirivella. De Viva Veu convoca anualment aquest certamen en aquelles poblacions que volen potenciar la lectura en veu alta als seus centres educatius, i és una proposta que vol reforçar la tasca que es fa als centres docents per treballar la lectura, especialment la lectura en veu alta. El projecte ‘De Viva Veu’ està inclòs en les iniciatives del Pla Valencià del Llibre i la Lectura 2017-2021 de la Generalitat Valenciana, gestionat per FULL.

Xirivella va guanyar dues edicions del premi ‘De Viva Veu’ de tota la Comunitat Valenciana. Eloy Romo Trujillo, alumne de 5é de Primària del CEIP Gregori Mayans de Xirivella, va guanyar el III Certamen Escolar de Lectura en Veu Alta, ‘De Viva Veu’, en la categoria de Blavets, l’any 2018. Mentre, l’any 2017, la primera vegada que Xirivella hi participà, Ylvi Álvarez López, alumna del CEIP Vicent Tosca, va obtenir aquest guardó.

A Xirivella, la trobada tindrà lloc el dia 14 de febrer de 2020, a les 18 hores, a l’Auditori Municipal de Xirivella, amb el suport de la Regidoria d’Educació del municipi. Tal com ens conta la regidora de l’àrea, Encarna Martí, l’acte estarà presentat per la prestigiosa escriptora Anna Moner, i hi participarà l’alumnat dels centres del municipi: CEIP Antonio Machado, CEIP Gregori Mayans, CEIP Miguel de Cervantes, CEIP Ramón y Cajal, CEIP Rei En Jaume, CEIP Vicent Tosca, i el col·legi Nuestra Señora de la Salud.

El certamen es desenvolupa en tres fases diferenciades. Abans del certamen, ja s’ha escollit en cada centre escolar quins són els representants que intervindran. Després de la celebració de l’esdeveniment a Xirivella, les persones guanyadores tindran una nova cita amb la resta de finalistes dels pobles de tota la geografia valenciana. Aquest acte tindrà lloc a València i serà obert al públic. Un jurat especialitzat decidirà els premiats de cada categoria en funció de l’edat dels lectors.

Amb aquestes trobades, l’alumnat i el públic es retroben amb textos de la nostra narrativa i treballen per aconseguir diferents objectius del programa, com ara despertar l’interés i el gust per la lectura, afavorir la comprensió lectora, generar el debat, potenciar especialment la lectura en valencià, o establir espais de trobada al voltant de la lectura en veu alta.

El próxim mes de febrer, el jove veïnat de Xirivella farà reviure la nostra literatura des d’una perspectiva que ens deixarà als més joves del poble com a portaveus, de viva veu, de la nostra cultura, prenent per fi el seu torn de paraula, la paraula del futur.