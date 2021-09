Certamen Poemes Mare de Déu Olivar Alaquàs

Connect on Linked in

Un total de 68 treballs han estat presentats a aquest concurs organitzat per l’Associació Cultural Mare de Déu de l’Olivar d’Alaquàs

Alaquàs va celebrar ahir dijous 2 de setembre el lliurament dels premis de la XXXI edició del Certamen de Poemes Mare de Déu de l’Olivar convocat per l’Associació Cultural Mare de Déu de l’Olivar amb l’objectiu de retre homenatge a la patrona d’Alaquàs, fomentar la literatura i la cultura i contribuir a l’enriquiment artístic del municipi.

En l’acte es va destacar la gran acollida que ha tingut enguany el certamen, superant la participació d’altres anys i es va posar en valor la qualitat artística de cadascun dels treballs. A més, es va fer explícit el suport de l’Ajuntament d’Alaquàs, de la parròquia de la Mare de Déu de l’Olivar, de la Confraria de la Mare de Déu de l’Olivar, de la Unió Musical d’Alaquàs i de les Clavariesses dels Dolors 2020 en la posada en marxa d’aquest certamen que, tot i la pandèmia, ha mantés el seu coratge i la il·lusió com el primer dia.

L’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, va voler felicitar de manera pública a “totes les persones que any rere any fan possible aquest certamen per l’esforç i tasca extraordinària que realitzen” i va destacar el fet que el Certamen haja arribat a la seua 31 edició. Va felicitar també a totes les persones guanyadores per la qualitat dels seus treballs. El president de l’Associació cultural, Antón, es va mostrar satisfet de la gran acollida ja que enguany les dades de participació han sigut creixents en les tres modalitats “fins al punt d’incrementar-se respecte a 2020 en un 55% el nombre d’obres presentades i un 58% en nombre de persones que han participat”.

Pel que fa a la modalitat A, poemes dedicats a la Mare de Déu de l’Olivar, el primer premi ha estat per a Mª del Carmen Dolz Mingarro pel seu poema “Ha arribat l’hora”. El segon ha recaigut en Miquel Ruiz Andreu per “Déu vos salve, Maria” i el tercer ha estat per a Adrià Hernández García per “De mare a Mare”. Aquests guardons han sigut patrocinats per la Confraria de la Mare de Déu de l’Olivar.

Respecte a la modalitat B, poemes inspirats en el poble d’Alaquàs o en qualsevol lloc de la comarca de l’Horta Sud, el primer premi ha estat per a Pilar Latorre Morant per “Vint-i-sis quilooctets de decasíl·labs per evocar el Mercat d’Alaquàs. I un desig”, el segon per a Antonia Cebrian López per “Romance de la garrofera y el olivo” i el tercer per a Empar Lagunas Escrivá per “Deixa’m que acarone la meua terra”. Aquests premis han comptat amb el patrocini de l’Ajuntament d’Alaquàs.

En la modalitat infantil-juvenil, patrocinada enguany per les Clavariesses de la Mare de Déu desl Dolors 2020 i creada per animar les i els escolars i fomentar la literatura i la lectura entre els centres educatius, han rebut premi Javier Andrés González per “Mare de Déu de l’Olivar”, Gabriela Samper Ordóñez per “Maria mola, quan ve a l’escola”, Hugo García Guerrero per “La dona de tothom”, Marta Herrera Sierra per “Mare, estic al teu costat” i Pau Barat Ortiz per “Mare, què bonica eres!”.