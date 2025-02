Cevisama arriba al seu equador amb bones perspectives i una gran afluència internacional

Cevisama ha arribat al seu equador amb un balanç positiu en les primeres jornades. La fira, celebrada a la ciutat de València, ha mantingut un bon ritme de visites i negoci, destacant la gran presència de compradors internacionals. Així, el certamen ha demostrat un any més el seu poder com a plataforma d’internacionalització per al sector ceràmic i d’equipament per al bany, amb un gran nombre de professionals arribats des de diferents parts del món.

La consellera d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, Marián Cano, ha destacat el suport de la Generalitat a través del pla de compradors internacionals, impulsat pel programa Ivace+i Internacional, amb una inversió de prop d’un milió d’euros. Este pla ha permès la presència de 650 compradors internacionals, amb una destacada representació de països com Alemanya, Estats Units, Itàlia, Regne Unit, França i molts altres.

Esta edició de Cevisama també ha sigut l’escenari de la gala de lliurament dels Premis Internacionals a la Distribució, on han estat guardonats distribuïdors d’altres països.