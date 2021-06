CIJ Torrent organitza tallers d’estiu per a joves de 12 a 16 anys

Connect on Linked in

Tècniques de cinema, disseny i il·lustració, ciència i manualitats són les activitats programades

L’Ajuntament de Torrent, a través del Centre d’Informació Juvenil, ha organitzat per als matins de juliol uns tallers amb activitats creatives i d’oci dirigides a joves *torrentinos i *torrentinas, que podran sol·licitar plaça des del 2 de juny fins al dia 10.

Per a sol·licitar una plaça cal dirigir-se a la web del *CIJ i fer la sol·licitud mitjançant el formulari disponible. Les places s’adjudicaran segons l’ordre de les sol·licituds, per la qual cosa es recomana apuntar-se en més d’un taller, per si no s’obtinguera plaça en la primera opció triada. A més, arribat el moment, si quedaren places vacants, es podria adjudicar una segona activitat.

TALLERS DELS DILLUNS

Creació de curtmetratges: tècniques del cinema, escriptura del guió, repartiment de personatges, pla de rodatge, localització d’espais, enregistrament i edició del curtmetratge…

Personatges en 3D: disseny d’un personatge i funcionament d’impressores 3D.

TALLERS DELS DIMARTS

Il·lustració: trucs per a dibuixar animals i éssers fantàstics; no importa el teu nivell de dibuix.

Maquillatge de terror: processos de caracterització per a personatges i recreació d’horribles criatures, ferides, esquinçaments…