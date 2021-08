Cinc dies i cinc pujades del preu de la llum, fins quan?

Print This Post

Hui divendres tretze d’agost el preu de la llum és vora un 300 per cent més elevat que fa un any, arribant fins als 117 euros megavati per hora



En uns dies on la necessitat d’utilitzar dispositius contra la calor són altament necessaris el preu de la llum continua disparant-se i el pitjor és que les prediccions no són bones



l’OCU afirma que les llars espanyoles estan acumulant durant 2021 una factura de 470 euros enfront dels 381,28 euros del mateix període del passat any

És a dir, un increment de 89 euros que s’afig als desemborsaments addicionals provocats per les pujades de preus dels carburants i gas

OCU ha estimat que si es mantenen els elevats preus en aquests sectors electricitat, gas i carburants la factura anual s’encarirà en 505 euros respecte als imports pagats en 2021

Fa uns dies que el govern anunciava la baixada de l’IVA de la llum per tal de compensar la desmesurada pujada de factura i hui anuncia que amb la finalitat de poder reduir la tarifa elèctrica, el govern obri la porta a una empresa pública encara que defensa que la pujada de la llum no té una traducció elevada en la factura del consumidor

La vicepresidenta Teresa Ribera assegura que estan buscant fórmules per a baixar la factura de la llum, però culpa a Europa per no voler canviar el model perquè consideren que és eficient