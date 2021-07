Cinc joves almussafenys participen en les Beques d’Estiu d’Almussafes 2021

Connect on Linked in

Durant els mesos de juliol i agost realitzaran pràctiques professionals en diferents departaments municipals

Aquest matí a les 10 h s’ha celebrat l’acte de benvinguda a la sala d’actes de la casa consistorial

L’alcalde d’Almussafes, Toni González, la primera tinenta d’alcalde, Davinia Calatayud, el regidor de Cultura, Àlex Fuentes, i diversos tècnics de l’administració municipal els han donat la benvinguda a l’Ajuntament als i les cinc joves que des de hui i fins a finals d’agost participen en la segona edició de les Beques Municipals d’Estiu 2021, una convocatòria impulsada pel consistori després de la cancel·lació del programa ‘La Dipu et Beca’. Treballaran 20 hores setmanals en les àrees d’Urbanisme, Informàtica i Esports, Cultura, Educació i Joventut.

Des de hui, dilluns 5 de juliol, i fins a finals del mes d’agost, cinc almussafenys i almussafenyes participen en la segona edició de les Beques Municipals d’Estiu 2021 de la localitat, el programa de pràctiques professionals que des de 2020 substitueix a la iniciativa ‘La Dipu et Beca’, que va deixar de convocar-se en 2019.

La sala de plenaris de la casa consistorial de la població ha acollit aquest matí a les 10 hores l’acte de benvinguda a les persones seleccionades per a aquesta segona edició del pla, una cerimònia en la qual han participat, a més dels cinc joves, l’alcalde, Toni González, la primera tinenta d’alcalde, Davinia Calatayud, el regidor de Cultura, Àlex Fuentes, i els tècnics dels departaments en els quals ja estan desenvolupant la seua labor.

“Pensem que aquestes beques són molt beneficioses perquè permeten als i les estudiants tindre el que per a bona part d’ells i elles és el primer contacte amb l’àmbit laboral, amb tot el que això suposa per al seu creixement personal. A més, la seua presència en l’administració local, per la qual reben uns ingressos que sempre venen bé, ens ajuda a reforçar algunes tasques durant la temporada estival, per la qual cosa la utilitat del programa és més que evident”, assenyala el primer edil, qui els ha donat la benvinguda de manera oficial animant-los a gaudir intensament d’aquesta experiència.

Els becaris i les becàries que gaudiran d’aquesta oportunitat són cinc: dos en el departament d’Urbanisme, altres dos en el d’Esports, Cultura, Educació i Joventut i un en el d’Informàtica. Després del procés de selecció realitzat, han accedit a una de les places un estudiant del Grau en Enginyeria Electrònica, Industrial i Automàtica, un altre del Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Tècnic en Gestió Administrativa, un altre del Grau en Biblioteconomia i Documentació, un altre del Grau en Gestió i Administració Pública i un altre del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Administració en Sistemes Informàtics en Xarxa. Tindran una jornada de treball de 20 hores setmanals i per la seua labor rebran 500 euros al mes.