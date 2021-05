Cinema Jove celebra amb un cicle la designació de València com a capital mundial del disseny 2022

Print This Post

El festival programa un cicle de quatre documentals a l’Octubre Centre de Cultura Contemporània

L’homenatge es completa amb una exposició de 35 cartells de pel·lícules, curts i sèries web seleccionats en les seccions oficials a concurs

Cinema Jove retrà homenatge tant en aquesta edició com en la pròxima a la designació de València com a capital mundial del disseny 2022. Enguany, concretament, el Festival Internacional de Cinema de València, organitzat per l’Institut Valencià de Cultura, ha programat un cicle de documentals que s’acompanyaran de xarrades i taules redones a càrrec de professionals destacats del sector.

“En Cinema Jove hi ha una profunda relació del disseny en el festival des que vam posar en marxa un departament de direcció d’art. La imatge impregna cadascun dels aspectes de la cita cultural, no només en l’aspecte gràfic, sinó també en l’escenografia de les gales, el vestuari i la il·luminació, en una concepció total”, ha declarat el director de Cinema Jove, Carlos Madrid.

L’Octubre Centre de Cultura Contemporània acollirà els dies 19 i 20 de juny quatre títols que comprenen un ampli ventall de creativitat. “Amb aquesta selecció no volem parlar de disseny només des de l’ortodòxia, sinó obrir l’espectre a altres disciplines com l’arquitectura i la il·lustració. La idea és brindar propostes diferents per a alimentar l’ànima les futures figures dedicades a la creativitat i el disseny”, avança el comissari del cicle, Javier La Casta, director d’estratègia i disseny d’Estudio Néctar.

La selecció consta d’un documental dedicat a la figura de José María Cruz Novillo, el pioner que va redissenyar la imatge del nostre país en l’època de la Transició. ‘L’home que va dissenyar Espanya’ (Andrea G. Bermejo i Miguel Larraya, 2019) mostra el treball d’un referent per a les noves generacions. “Per a entendre el disseny, cal anar als orígens i aprendre dels mestres”, postula La Casta.

La pel·lícula ‘The Happy Film’ (Stefan Sagmeister, Ben Nabors, Hillman Curtis, 2016) també dona el protagonisme a un nom propi, el de Stefan Sagmeister. El documental mostra els diferents experiments que va dur a terme durant sis anys per a trobar la vertadera felicitat a través del repte personal de transformar-se a si mateix i aconseguir redissenyar-se com a persona. “Aquesta proposta ens va semblar un exercici i una reflexió interessants, ja que aborda el disseny en majúscules i com aplicar-lo a tot, fins i tot a un mateix”, valora el comissari.

El tercer nom propi del cicle és el de l’arquitecte mexicà Luis Barragán, a qui l’artista conceptual Jill Magid va dedicar 2018 el documental ‘The Proposal’. La cinta reivindica el llegat del creador i exposa com els arxius de l’inventor de l’arquitectura emocional han sigut emmagatzemats per una corporació privada suïssa, Vitra, que controla els drets del seu nom i treball, fent-los pràcticament inaccessibles per al públic.

Completa la selecció de pel·lícules ‘Making It’ (Tony Moorman, 2015), en la qual s’insisteix en els aspectes no sempre fàcils de viure de la il·lustració. La pel·lícula recull els testimonis dels autors nord-americans Eric Fortune, Andrew Bawidamann i Brian Ewing sobre l’educació, el model de negoci i el futur del sector.

“Som conscients de la utilitat que té l’audiovisual com a eina de formació, i per això ens agradaria que siguen, sobretot, alumnes de les escoles de disseny de la ciutat els que assistisquen a les projeccions”, avança Carlos Madrid.

