Cinema Jove de València aposta per l’especialista en ‘lettering’ Joan Quirós per a la imatge de la seua 36a edició

El professional valencià ha treballat per a marques com Harper Collins New York, Austral Editorial / Planeta, El País, Cornelia James, Amstel, Thorntons, BBVA, Santillana i Samsung

L’especialista en cal·ligrafia i ‘lettering’ Joan Quirós (València, 1982) serà el responsable de dissenyar el cartell de la 36a edició de Cinema Jove, el Festival Internacional de Cinema de València organitzat per l’Institut Valencià de Cultura, programat a València del 18 al 26 de juny.

Amb la seua elecció, la directora d’art del certamen, Ada Diez, aspira a acostar el llenguatge urbà al grafisme del Hollywood dels anys cinquanta. “El cartell d’enguany recollirà l’expressió jove a través de ‘tags’ als carrers de les ciutats mesclant-ho amb els neons i la carismàtica cartelleria ‘vintage’ de les carreteres dels EUA”, detalla.

En la seua decisió d’apostar per la tipografia com a element principal del cartell, el festival vol mostrar la diversitat de propostes de disseny i il·lustració existents a València, que precisament es prepara per a celebrar la seua elecció com a capital mundial del disseny 2022.

“Encara que no ens n’adonem, sempre que escrivim estem dibuixant. Les lletres són il·lustracions en si mateixes, així que hem considerat interessant traslladar aquest acte tan quotidià a la cartelleria del festival, a fi de convertir aquesta edició de Cinema Jove en el nostre particular Sunset Boulevard”, compara Diez.

Des de València per al món

Joan Quirós és un professional independent especialitzat en cal·ligrafia i ‘lettering’ ubicat a València, ciutat des de la qual treballa per a la resta del món.

Entusiasta de les lletres i les seues formes, va començar a mostrar-hi interés en l’adolescència, passió que es va veure reforçada durant els Estudis Superiors de Disseny Gràfic que va cursar a la seua ciutat natal.

Des que en 2012 va decidir submergir-se de ple en el món de la lletra tant escrita com dibuixada, ha anat ampliant les seues habilitats i els seus coneixements de la mà d’alguns dels mestres més reconeguts del país, com ara Ivan Castro, Keith i Amanda Adams i Oriol Miró. És per això que mostra un gran respecte per la tradició històrica de l’escriptura i la retolació, prestant una especial atenció i atenció al detall de les seues formes, creant un nexe entre el passat i el present i aplicant la seua perspectiva contemporània a cadascun dels seus projectes.

La seua formació i els seus coneixements, tant del disseny gràfic com de la cal·ligrafia i el ‘lettering’, li han permés ajudar marques, institucions i empreses de trajectòria internacional a millorar la comunicació amb els seus clients a través de les lletres en l’àmbit de la publicitat, el disseny editorial, el ‘packaging’ i la identitat corporativa, així com amb l’execució d’encàrrecs exclusius i personalitzats.

Entre les marques per a les quals ha treballat destaquen Harper Collins New York, Austral Editorial / Planeta, El País, Cornelia James, Amstel, Thorntons, BBVA, Santillana i Samsung.