Cinema Jove desvela el cartell de la 36a edició, signat per l’especialista en ‘lettering’ Joan Quirós

L’artista gràfic s’ha inspirat en la retolació tradicional o ‘sign painting’ i en els ‘tags’ de l’art urbà present en les ciutats

Les lletres cobren tot el protagonisme en un disseny realitzat en blanc, taronja i blau marí

. Cinema Jove va desvelar anit el cartell de la 36a edició en una presentació celebrada a la Sala 7 del Teatre Rialto. La imatge del Festival Internacional de Cinema de València, organitzat per l’Institut Valencià de Cultura, ha sigut dissenyada per l’especialista en cal·ligrafia i ‘lettering’ Joan Quirós (València, 1982), que ha treballat un disseny de rotund impacte visual “a fi que les lletres cobren tot el protagonisme, sense comptar amb els habituals suports de fotografia i il·lustració”.

El resultat és un cartell inspirat en la retolació tradicional o ‘sign painting’, caracteritzada per fer-se a mà. La iconografia dels anys cinquanta té un gran pes en el treball habitual de Quirós, que per a aquesta ocasió ha tingut molt presents els rètols que combinen ‘lettering’ i símbols geomètrics en motels i cafeteries de carretera als EUA. Aquesta referència implícita ‘vintage’ es lliga en el cartell a l’art urbà, perquè les lletres s’assemblen als ‘tags’ que podem trobar en els carrers de les nostres ciutats.

En la imatge preval una combinació cromàtica de blanc, taronja i blau marí, on la lletra ressalta per a guanyar llegibilitat. “Quan treballe no tinc només al cap el sentit estètic, sinó també el pràctic. Busque colors impactants i complementaris que també faciliten la lectura”, destaca Quirós.

Les lletres cobren tot el protagonisme en un cartell que proposa repeticions a fi de “crear un joc visual, generar dinamisme i provocar la sensació d’animació”. Amb aquest recurs, el dissenyador valencià ha volgut representar la retolació dels neons de Broadway.

Els cartells de Saul Bass, responsable de la imatge de clàssics de Hitchcock com ara ‘Vertigen’, ‘Perseguit per la mort’ i ‘Psicosi’, no han inspirat Quirós de manera directa, “però sí compositivament, per la importància que donava a la tipografia i a la lletra”.

Un altre referent han sigut els títols de crèdit del cinema clàssic del gènere negre, amb l’ús de paper d’estrassa per a aportar gra al fons del cartell. “És un material amb molta partícula, que genera un soroll visual semblant al de les pel·lícules. La intenció ha sigut que la textura de l’analògic estiguera present, com una referència implícita al granulat o als pèls que es colen en el projector”.

Joan Quirós és un professional independent que al llarg de la seua trajectòria ha ajudat a millorar la comunicació de marques, institucions i empreses de trajectòria internacional per mitjà de les lletres. El dissenyador valencià ha treballat en l’àmbit de la publicitat, el disseny editorial, el disseny d’envasos i la identitat corporativa, així com en l’execució d’encàrrecs exclusius i personalitzats.

Entre les marques amb què ha col·laborat destaquen Harper Collins New York, Austral Editorial / Planeta, El País, Cornelia James, Amstel, Thorntons, BBVA, Santillana i Samsung.