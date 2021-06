Cinema Jove explora el malestar de la burgesia d’Atenes i la doble moral sexual als Balcans

Print This Post

La cinta d’animació inèdita als cinemes “Todo mi instituto hundiéndose en el mar” s’estrena en el cicle High School

• La sessió Berlanga desconegut reuneix quatre curtmetratges inèdits del cineasta valencià

La tercera jornada de la 36 edició de Cinema Jove presenta a concurs un thriller familiar grec i un drama iniciàtic serbi. La segona pel·lícula de Michalis Konstantatos es titula com la cançó de bressol “All the Pretty Little horses” i és un thriller familiar que reflecteix el malestar de la burgesia d’Atenes amb ressons del cinema de Roman Polanski i Michael Haneke.

“El valor d’una cançó de bressol resideix en la seua capacitat per a calmar i proporcionar una sensació de seguretat a través d’una promesa, un element poderós que vaig tindre present com a idea des del principi del guió”, avança el director grec.

El Festival Internacional de Cinema de València organitzat pel Institut Valencià de Cultura, també presenta demà, 20 de juny, en la Secció Oficial, la coproducció d’Albània i Sèrbia “Looking for Venera”. La seua directora, la kosovar Norika Sefa, ha construït la pel·lícula al voltant de la mirada i dels problemes adolescents dels seus personatges. Aquest drama robust, viu i potent, és una reflexió sobre la doble moral amb la qual es tracta el despertar sexual de la dona en l’entorn encara tancat dels Balcans. La proposta va ser reconeguda amb el Premi Especial del Jurat en el passat Festival de Rotterdam.

Segona i última jornada de webseries

La segona i última jornada de la Secció Oficial de Webseries consta de cinc títols que, segons destaca la responsable de programació María Albiñana, “enguany llancen una mirada cap al futur, en un desig de tornar a la normalitat”.

La sèrie canadenca “The Communist‘s Daughter” és una comèdia que se situa en plena dècada dels 80 i està vagament inspirada en la infància de la seua creadora, Leah Cameron. Sota l’influx de la doctrina Reagan, la filla de dos comunistes feliçment casats es debat entre encaixar a l’escola secundària i defensar les creences obsoletes de la seua família.

L’australiana “Love, Guns & Level Up” està protagonitzada per adolescents, però en la cruïlla entre l’univers real i l’univers ‘en línia’. Aquesta comèdia romàntica d’acció sobre videojocs i cites modernes està protagonitzada per una ‘cosplayer’ internacional i un introvertit desenvolupador de videojocs que es connecten en línia i descobreixen els desafiaments d’una relació presencial.

Des de l’Argentina arriba ‘Cross’, sobre un grup de senyors majors que practiquen ‘crossdressing’, això és, que els agrada vestir-se de dona. El seu protagonista lidera un grup d’homes que es reuneix per a explorar el seu costat femení en clandestinitat.

L’holandesa “Hitte”, rodada a Amsterdam durant la pandèmia, planteja un món apocalíptic afectat per una onada de calor. En aquest angoixant thriller sobre el canvi climàtic, l’espectador i espectadora segueix diversos personatges en un barri residencial d’una ciutat assolada per temperatures extremes. El seu creador, Martijn Winkler, presentarà la sèrie als espectadors i espectadores.

L’espanyola “Backstage”, de l’uruguaià Gastón Armagno, és un fals documental sobre el rodatge fallit d’una pel·lícula de sèrie B, ambientada en un univers que recorda la direcció d’art detallada i en tons pastel de Wes Anderson. Després de la projecció, el director i el seu equip participaran en un debat amb l’audiència.

Finalment, s’ha programat una taula redona a càrrec de la directora de la secció de sèries de la Berlinale, Julia Fidel, qui aprofundirà en temes de gran importància per a la professió, com la importància d’una bona estratègia de comunicació per a llançar una sèrie al mercat, la influència dels ‘streamers’, la falta de diversitat en les sèries, els gèneres més populars i la cerca de continguts menys globals i més localitzats.

Berlanga desconegut i animació inèdita

En la sessió “Berlanga desconegut” es projecten quatre curtmetratges inèdits del cineasta valencià en el centenari del seu naixement. Aquesta selecció ens portarà de viatge per les diferents etapes de la vida del director: d’una banda, els seus anys d’estudiant, amb els seus primers curtmetratges “Passeig per una guerra antiga” i “El circ” de 1949; entremig, l’episodi “El llenyataire i la mort” de la sèrie “Les fables de La Fontaine”, dirigit en l’equador de la seua vida, en 1966; i finalment, la seua última producció, “El somni de la mestra” de 2002, protagonitzat per, entre altres, Luisa Martín, Santiago Segura i el seu actor fetitxe, Pepe Isbert.

Per part seua, l’Espai Túria, situat al carrer Comte de Montornés, 12, acull la projecció de la pel·lícula d’animació “Todo mi instituto hundiéndose en el mar” (Dash Shaw, 2016). El film, inèdit als cinemes del nostre país, entrecreua el cinema de catàstrofes i el cinema de terror dels huitanta. Compta amb un elenc de veus assortit d’estreles de Hollywood: Lena Dunham, Susan Sarandon i Jason Schwartzman.

El disseny segons Stefan Sagmeister i Luis Barragán

En la segona i última jornada del cicle dedicat per Cinema Jove a la designació de València com a capital mundial del disseny 2022, s’ha programat “The Happy Film” (Stefan Sagmeister, Ben Nabors, Hillman Curtis,2016). El documental dona el protagonisme a un nom propi, el de Stefan Sagmeister, qui mostra els diferents experiments que va dur a terme durant sis anys per a trobar la vertadera felicitat a través del repte personal de transformar-se a si mateix i aconseguir redissenyar-se com a persona.

Un altre nom propi del cicle és el de l’arquitecte mexicà Luis Barragán, al qual l’artista conceptual Jill Magid va dedicar en 2018 el documental “The Proposal”. La cinta reivindica el llegat del creador i exposa com els arxius de l’inventor de l’arquitectura emocional han sigut emmagatzemats per una corporació privada suïssa, Vitra, que controla els drets del seu nom i treball, i els fa pràcticament inaccessibles per al públic.