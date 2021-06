Cinema Jove projecta un clàssic eròtic d’anime inèdit al nostre país, ‘Las mil y una noches’

Print This Post

Última projecció de les pel·lícules a concurs en la Secció Oficial ‘The Penultimate’, ‘Looking for Venera’ i ‘Friends and Strangers’

Projecció de l’òpera prima de Lynne Ramsay, ‘Ratcatcher’, protagonitzada per Samantha Morton

Cinema Jove ha programat demà, en el cicle “Dioses del anime”, una vertadera raresa satisfeta d’erotisme i exotisme, ‘Les mil i una nits’ (Eiichi Yamamoto, 1969). La pel·lícula, inèdita als cinemes del nostre país, està ambientada en una imaginària Bagdad, en la qual es mostren les aventures d’un jove que rapta una bella esclava i escapa cap a mons al·lucinògens banyats en música psicodèlica. L’abstracció de les formes amatòries i el pas del registre experimental al gènere èpic s’alternen en aquesta peça incatalogable i delitosa.

Aquesta peça artística dels anys seixanta conforma, juntament amb ‘Cleopatra’ (1970) i ‘Belladonna of Sadness’ (1973), exhibida en l’anterior entrega d’animació japonesa de Cinema Jove, la trilogia “Animerama”, ideada per l’icònic Osamu Tezuka.

Segona i última oportunitat

La jornada de dimarts serà la segona i última oportunitat per a veure algunes de les pel·lícules a concurs en la Secció Oficial del Festival Internacional de Cinema de València organitzat per l’Institut Valencià de Cultura.

En horari de matí es projecta l’òpera prima del danés Jonas Kærup Hjort, ‘The Penultimate’. Amb gran inventiva visual i una bona dosi d’humor negre, aquesta sàtira sobre l’existència humana en temps de confinament reflecteix el contrasentit de l’existència quotidiana amb ressons de Kafka i el teatre de l’absurd de Beckett.

A la vesprada es projecta ‘Looking for Venera’, de la directora kosovar Norika Sefa. Reconeguda amb el Premi Especial del Jurat en el passat Festival de Rotterdam, aquest drama robust, viu i potent, s’articula al voltant de la mirada i els problemes adolescents dels seus personatges. “Pose el mateix èmfasi en el que està davant de la càmera que en el que està fora de l’enquadrament. Venera sempre és observada, està envoltada, mesclant-se entre altres, si bé no necessàriament pertany o participa en el que ocorre, es veu molt afectada per aquestes energies”, ha explicat la realitzadora debutant.

Tanca la Secció Oficial de demà, l’australiana ‘Friends and Strangers’, de l’australià James Vaughan, que ofereix la seua visió irònica de la generació ‘mil·lennista’.

Cinema francés d’ahir i de hui

La programació consta de propostes de dos directors rellevants del cinema francés, Céline Sciamma i Jean-Luc Godard. El cicle High School acull la projecció de ‘La banda de las chicas’ (2014), rodada amb actrius no professionals plenes de naturalitat. El film de Sciamma retrata un grup d’adolescents afrodescendentes que viuen als suburbis de París. La proposta convida a veure de prop la mutació d’estil i caràcter d’una d’elles al compàs dels seus desitjos i frustracions. Les composicions exquisidament sòbries i l’ús delicat dels colors generen moments màgics.

En el cicle “El Jove Godard” es projecten ‘Una dona casada’ (1964), escrita, dirigida i narrada pel mateix cofundador de la ‘nouvelle vague’ i ‘L’ofici més vell del món’ (1967), una comèdia dividida en episodis dirigits per diversos directors, Godard entre ells, en el qual es repassa la història de la prostitució des de la prehistòria fins al present.

Òpera prima de Lynne Ramsay

Per a culminar el recorregut audiovisual del dia es presenta ‘Morvern Callar’ (2003), òpera prima de la directora escocesa guardonada aquesta edició amb la Lluna de València, Lynne Ramsay. Un contundent exemple de cinema social britànic protagonitzat per Samantha Norton, que després del suïcidi del seu nuvi, emprén un viatge per carretera. Basada en la novel·la homònima d’Alan Warnerque, la pel·lícula va aconseguir els premis CICAE i de la Joventut a Cannes.