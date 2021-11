Cinema, música i tallers per a commemorar a Almussafes el Dia Universal del Xiquet i la Xiqueta

El Consell de la Infància i l’Adolescència del municipi ha organitzat una extensa agenda d’actes amb motiu del 20-N



El divendres 19 de novembre, a les 20.30 h, es desenvoluparà l’espectacle musical solidari ‘La música en tu voz’, de B Vocal

Del 12 al 28 de novembre, Almussafes commemorarà el Dia Universal del Xiquet i la Xiqueta amb una sèrie d’activitats dirigides a aquest col·lectiu. El Consistori Municipal i el Consell de la Infància i l’Adolescència han organitzat un espectacle musical, la projecció de dues pel·lícules i un matí de tallers, aquesta última iniciativa en col·laboració amb l’Associació de Comerciants i Empresaris (AECAL). Així mateix, durant aquests dies també es durà a terme el Plenari del Consell, en el qual es presentarà la memòria de la institució i es debatrà sobre diversos aspectes que l’organisme considera importants.



El pròxim dissabte 20 de novembre es commemora el Dia Universal del Xiquet i la Xiqueta i per a celebrar aquesta destacada efemèride el Consell de la Infància i l’Adolescència d’Almussafes ha preparat una nodrida agenda d’activitats. “Des de l’Ajuntament volem que aquest col·lectiu poblacional se senta escoltat i, com fem durant la resta de l’any, amb aquesta setmana commemorativa seguim en aquesta línia, plantejant algunes iniciatives culturals i d’oci especials”, destaca la regidora d’Infància i Adolescència, Belén Godoy.



Una de les propostes més destacades és l’espectacle ‘La música en tu voz’, previst per al divendres 19 de novembre a les 20.30 hores en el Centre Cultural. El grup de música i humor a capella B Vocal oferirà una actuació en la qual recrearà una acadèmia d’artistes en la qual s’interpretaran nombroses cançons i s’explicaran conceptes relacionats amb la música, com el falset, la respiració, l’estructura interna de les composicions o la importància de la tècnica per als concerts. Els beneficis obtinguts amb les entrades es destinaran al projecte ‘Gotes per a Níger’, impulsat per UNICEF.



Les entrades per a assistir a l’espectacle estan a la venda per 5 euros en www.agendaalmussafes.com i en la recepció del Centre Cultural. A més, s’ha habilitat una fila 0 per a aquelles persones que no puguen acudir però desitgen col·laborar amb la iniciativa solidària, que compta amb el recolzament d’AECAL (Associació d’Empresaris i Comerciants d’Almussafes). “Volem posar el nostre granet d’arena per a millorar la vida dels xiquets i xiquetes de zones desfavorides perquè aquesta commemoració es planteja per a celebrar els avanços aconseguits, però també per a cridar l’atenció sobre la situació que encara hui viuen en moltes parts del món. És, en definitiva, una manera de seguir conscienciant sobre la importància de lluitar pel benestar i el desenvolupament dels i les més vulnerables”, comenta l’edil.



Prèviament al musical, a les 18 hores, tindrà lloc a la sala d’actes de la infraestructura el Plenari del Consell de la Infància i l’Adolescència, una sessió en la qual es presentarà la memòria de l’organisme i s’entaularà un debat entre els seus membres i la corporació municipal.



Tallers i cinema

L’endemà, el dissabte 20 de novembre, coincidint amb la jornada de commemoració del Dia Universal del Xiquet i la Xiqueta, hi haurà tallers al Parc Central, on l’Associació d’Empresaris i Comerciants (AECAL) estarà desenvolupant la seua tradicional fira. L’estand per a fer manualitats estarà obert d’11 a 13 hores, on també es repartiran invitacions per a la pel·lícula ‘Los Goonies’, que es projectarà el diumenge 28 de novembre a les 16.30 hores a la sala d’actes del Centre Cultural. El públic en general podrà adquirir gratuïtament les entrades a partir del dia 26 de novembre.



Però ‘Los Goonies’ no serà l’única cinta que s’oferisca durant aquests dies. El diumenge 21 de novembre, a les 16.30 hores, també s’exhibirà la cinta ‘A todo tren. Destino Asturias’, triada pel Consell de la Infància i l’Adolescència. Les entrades per a gaudir d’aquesta història, un dels èxits més recents del cinema espanyol, estan a la venda en els punts habituals per dos euros.



Els integrants del Consell també gaudiran el divendres 12 de novembre d’una excursió a un recinte de ‘Fun Jump’.