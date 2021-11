Cinema, tallers i un ‘escaperoom’, entre les propostes d’Almussafes per a commemorar el Dia Internacional contra la Violència de Gènere

La programació inclou un any més la lectura d’un manifest el 25 de novembre enfront de la casa consistorial

Des d’aquest diumenge 21 de novembre i fins al pròxim dissabte 4 de desembre, l’Ajuntament d’Almussafes desplegarà una completa agenda d’activitats amb motiu del Dia Internacional contra la Violència de Gènere, que es commemora el 25 de novembre. L’administració local, a través de la Regidoria de Polítiques d’Igualtat, proposa una sèrie d’iniciatives obertes a tota la ciutadania per a visibilitzar la importància de continuar lluitant contra el maltractament cap a les dones. “Aquesta xacra cal erradicar-la i la millor manera de fer-ho és continuar conscienciant amb totes les eines que tinguem al nostre abast. Paral·lelament a les actuacions que es duen a terme al llarg de l’any en matèria de prevenció, detecció i seguiment d’aquest fenomen, volem que la població reflexione des de diferents punts de vista i per això plantegem aquestes activitats”, assenyala l’edil responsable d’aquesta àrea, Belén Godoy.



La principal novetat de la programació és el desenvolupament d’un ‘escaperoom’ dirigit a joves amb a partir de 8 anys. Amb ell, la Regidoria de Joventut busca treballar temes com l’assetjament i el maltractament psicològic i plantejar el debat del paper de les persones observadores i de les amistats en aquesta mena de situacions. L’activitat es realitzarà el dissabte 27 de novembre a les 18 i a les 19.15 hores en el Centre d’Informació Juvenil. Les inscripcions per a participar en aquesta iniciativa estaran disponibles a partir del 18 de novembre per a les persones empadronades i a partir del dia 24 per a les no empadronades. “Les noves generacions han de ser capaces d’afrontar aquest problema per a evitar que continue agreujant-se i l’única manera d’aconseguir-lo és parlar sobre ell. Hem de posar-los enfront d’aquest drama perquè siguen part activa de la solució i aquesta estratègia no ha d’estar renyida amb l’oci i la diversió”, assenyala Godoy, també regidora de Joventut.



Cinema

L’apartat cinematogràfic de l’agenda del 25N el componen dues projeccions. D’una banda, aquest diumenge 21 de novembre, a les 19 hores, s’oferirà la pel·lícula espanyola ‘Solo una vez’, del director Guillermo Ríos. Protagonitzada per Ariadna Gil, Álex García i Silvia Alonso, entre altres, conta la història d’una psicòloga que treballa en el servei d’atenció a les dones que pateixen violència de gènere. Per una altra, el dissabte 4 de desembre, a les 22 hores, la jove almussafenya Amancay Moliner presentarà el seu curtmetratge ‘Jaque al rey’, després del qual s’obrirà un torn de preguntes perquè el públic puga resoldre els dubtes que li haja suscitat aquest treball audiovisual. En aquest col·loqui participaran la pròpia Amancay, directora, Adrián Camacho, ajudant de direcció, i l’elenc.



Tallers

Per a l’alumnat del Centre Municipal de Formació de Persones Adultes (CMFPA) s’ha organitzat un taller denominat ‘Biblioteques humanes’ i impartit per Associació Alanna en el qual es facilitarà un “diàleg constructiu i informal entre les persones assistents i dones víctimes de violència de gènere”. La intenció de la proposta, que es durà a terme el dimecres 1 de desembre a les 16 i a les 18 hores a la sala de conferències del Centre Cultural, és crear “un espai d’oportunitat per a les relacions interpersonals” en el qual es fomente “el debat i la reflexió col·lectiva” per a eliminar els prejudicis i estereotips dels quals han sigut objecte les víctimes de violència de gènere.



Així mateix, el dimecres 24 i el divendres 26 de desembre, de 10 a 12 hores, també es desenvoluparà en el CMFPA el taller ‘Habilitats digitals per a la millora de l’accés a l’Ocupació’, una trobada dirigida a dones en atur organitzat per l’Associació de Dones Progressistes d’Almussafes. La formació estarà impartida per Cibervoluntaris, els qui compartiran amb les assistents algunes de les principals eines informàtiques per a facilitar la cerca de treball.



Finalment, el dijous 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència de Gènere, es tornarà a complir amb la tradicional lectura del manifest contra la violència masclista, un acte previst per a les 12.45 hores a l’esplanada situada enfront de l’edifici de l’Ajuntament. L’Associació de Dones Progressistes convoca a tota la ciutadania per a visibilitzar el problema i solidaritzar-se amb les víctimes que l’han patit. Durant aquestes jornades, un gran llaç morat presidirà el balcó de l’Ajuntament en homenatge a les víctimes.