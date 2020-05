Cinquanta concerts des del balcó. Una família d’Alboraia ha animat als seus veïns i veïnes amb un concert quasi diari

Print This Post

Aquesta família d’Alboraia ha animat a les persones que viuen en Avinguda de l’Orxata, fent un concert cada dia, després de l’aplaudiment de les 20:00h.



Dilluns passat 4 van fer el seu últim recital, i amb aqueix han sigut 50 els concerts que aquesta família ha fet des del seu balcó.



María Suñen és auxiliar d’infermeria, pel que unir-se a l’aplaudiment de les huit era molt especial per a la seua família. La seua dona, Regina, va decidir un dia traure el seu violoncel de forma improvisada, i es va unir tocant el “Cant dels ocells” en acabar els aplaudiments.



Regina Fuentes Gimeno és professora del mètode Suzuki d’ensenyament musical, i coordinadora de la Escola de Música Voluta, un projecte pedagògic de recent creació a Alboraia. També l’alumnat d’esta escola ha participat desde les seues cases en els concerts.



En aquesta família sobra el talent musical: Irene toca el chelo als seus 7 anys, Laura toca el violí en Voluta, Pau també és músic i forma part del Conservatori de Catarroja i de Voluta, i María – la major – toca la flauta en la Societat Musical d’Alboraia.



María afirma que “la música és capaç d’unir a tots”, per la qual cosa li va semblar una gran idea perquè els seus fills practiquen i estiguen units en aquests dies. Així que Regina va compaginar les seues classes telemàtiques en Voluta Escola de Música amb la cerca i adaptació d’arranjaments per a la seua particular orquestra.



Amb aquesta rutina la família ha delectat al veïnat d’Alboraia, a més de servir com una pràctica i experiència davant el públic sense igual. Cada dia han llegit i assajat peces noves, fins i tot alguns concerts els han organitzats ells assoles.



“Hem tingut l’oportunitat de conéixer als veïns, saludar-los, fins i tot xarrar.” A més, també han retransmés els seus concerts per les xarxes socials, han atés a peticions musicals i promogut nits temàtiques per al veïnat.



Gràcies a persones com elles, la quarantena a Alboraia ha sigut molt més suportable, especialment per als veïns i veïnes d’Avinguda de l’Orxata.