Ciutadans a Alzira critica la hipocresia i l’oportunisme del tripartit amb la Plaça Cartonajes

Paco Cerveró: “És vergonyós que en 2017 votaren en contra de la moció de Cs i a 10 dies d’eleccions canvien d’opinió”

El número tres de Ciutadans (Cs) a Alzira, Paco Cerveró, ha criticat “la hipocresia i l’oportunisme del tripartit amb la Plaça Cartonajes”. Cerveró ha explicat que “és vergonyós que al novembre de 2017 l’equip de govern votara en contra de la moció presentada per Cs per a, entre altres coses, ampliar la zona de jocs d’aquest espai i a 10 dies de les eleccions canvien d’opinió”.

El representant de Ciutadans ha assenyalat que “el tripartit està deixant clar que no tenen cap ètica i responsabilitat política”. Així mateix, ha lamentat que “per al PSOE, Compromís i EU tot siga vàlid per tal de mantindre el seu silló i seguir xuplant de tots els veïns”. “On ha quedat el servei a la ciutadania que se li pressuposa a un polític?”, s’ha preguntat Cerveró.

També ha destacat que “portem quatre anys veient com fan servir els recursos de tots per a promocionar-se i fer autobombo sense pensar en els veïns de la nostra ciutat”. “El veritablement lamentable és que ja no intentin ni dissimular”, ha conclòs.