Ciutadans a Alzira critica que el PSOE es conforme amb el que queda de Compromís per assegurar-se un sou

El candidat de Ciutadans (Cs) a Alzira, Miguel Vidal, critica que “el PSOE es conforme amb el que queda de Compromís per assegurar-se un sou durant 4 anys més“. Vidal ha explicat que “el Pacte de la Vila demostra que seguix primant l’interès personal dels polítics front el dels veïns i la ciutat en general“.

El número u de Ciutadans ha lamentat que “de nou es vaja a repetir la fórmula passada però esta vegada en comptes de tres regnes de taifes amb dos“. A més ha destacat “que és una pena que el Partit Socialista haja preferit assegurar les seues butaques abans de mostrar-se contrari a seguir fomentant a Alzira una política excloent i allunyada de la realitat“.

Vidal ha assenyalat que “és molt trist que l’alcalde en funcions només estiga pensant a seguir amb el seu projecte particular i continue oblidant-se dels veritables problemes de les famílies, dels comerciants o que la llista d’espera per poder parlar amb els treballadors socials de l’Ajuntament és, com a mínim, de 2 mesos“.