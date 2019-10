Ciutadans a Alzira exigix ​​que s’acabe d’urbanitzar del Respirall adequadament

Print This Post

Vidal: ” La instal·lació elèctrica i l’asfalt dels carrers necessiten ser millorats”

El portaveu de Ciutadans (Cs) Alzira, Miguel Vidal, ha exigit al govern alzireny que “acabe d’urbanitzar el Respirall adequadament i que aquests treballs es tinguen en compte per a l’elaboració del pressupost de l’any que ve”. Vidal ha explicat que “tant la instal·lació elèctrica com l’asfalt dels carrers necessiten intervencions per millorar el seu estat”.

En aquest sentit, el regidor de Ciutadans ha destacat que “caldria estudiar la possibilitat de soterrar els pals de llum que s’han instal·lat per evitar el perill que suposa col·locar obstacles per als vehicles en les calçades”. D’altra banda, també ha recordat que “hi ha carrers que seguixen sense asfaltar i molts altres que necessiten una renovació urgent com a conseqüència del mal estat en què han quedat després de diferents actuacions en què s’ha apedaçat el paviment”.

Finalment, Vidal ha incidit que “aquesta és una demanda històrica dels veïns d’aquesta zona que paguen els seus impostos com qualsevol altre però no reben els serveis que mereixen i necessiten”. “Al començament d’estiu es van marcar els clots existents i abans es va esborrar la pintura del marcatge que s’han arreglat”, ha insistit el regidor alzireny, qui també ha afegit que “per aquest motiu exigim que es complisca amb el promès i que es finalitzen per complet els treballs d’urbanització del Respirall”.