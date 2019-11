Ciutadans a Alzira insta el bipartit a exigir al Botànic solucions per al transport dels sanitaris

Print This Post

Vidal: “El personal mèdic necessita vehicles públics per a les urgències en lloc d’haver d’usar els seus propis”

El portaveu de Ciutadans (Cs) Alzira, Miguel Vidal, ha instat “al bipartit a exigir als seus companys del Botànic solucions per al transport dels sanitaris a la nostra ciutat”. Vidal ha destacat que “el personal mèdic necessita vehicles públics per a les urgències en lloc d’haver d’usar els seus propis”.

En aquest sentit, el regidor ha advertit que “el temps d’espera en una urgència no pot dependre de si el personal sanitari que ha d’atendre el pacient té o no té el seu propi vehicle disponible“. Així mateix, ha criticat que “la Conselleria no haja canviat aquesta situació a Alzira a pesar de la despesa que ha realitzat després de l’anunci a bombo i platerets de la compra de 109 vehicles amb una inversió de quasi 1,2 milions d’euros”.

Per això, ha criticat “la falta d’interès per solucionar els problemes“. “La salut de les persones mereix tot el respecte i atenció per part de les administracions públiques i dels polítics que les controlen”, ha assegurat.