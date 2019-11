Ciutadans a Alzira lamenta que el bipartit no vulga adquirir una bàscula pública

Connect on Linked in

Vidal: “No s’entén que diguen que defensen tant l’agricultura però després voten en contra d’aquestes millores que tenen un cost mínim”

El portaveu de Ciutadans (Cs) Alzira, Miguel Vidal, ha lamentat que “el bipartit s’oposara al ple d’ahir a la moció de Ciutadans per adquirir una bàscula pública”. Vidal ha explicat que “no s’entén que diguen que defensen tant l’agricultura però després voten en contra d’aquestes millores amb un cost mínim per al consistori”.

El representant de Ciutadans a Alzira ha expressat “la seua indignació perquè l’equip de govern siga capaç de gastar diners públics en alçar dos murs en homenatge a la taronja però no pot invertir una quantitat similar a posar al servei de l’agricultor un mecanisme públic de pesatge amb el qual comparar les dades ofertes pels comerços”.

“Aquest és un exemple més de com, de vegades, les decisions no es prenen seguint uns criteris objectius, sinó per raons polítiques que deixen al marge als Ciutadans perquè les bàscules que hi ha ara a la nostra ciutat són propietat privada”, ha manifestat Vidal. Així mateix, també ha afegit que “l’ús d’aquesta bàscula també podria estar indicat per als cossos de seguretat de l’Estat que han de fer servir les d’empreses privades per fer, en alguns casos, el seu treball”.