Ciutadans aconsegueix que Les Corts exigisca la reforma de l’estació de tren de Massalfassar perquè siga accesible

Mamen Peris denuncia que aquesta infraestructura no compleix amb la llei i considera “urgent” eliminar les barreres

La portaveu de Ciutadans (Cs) en la Comissió d’Obres Públiques, Mamen Peris, ha celebrat l’aprovació de la iniciativa de Ciutadans que exigeix reformar l’estació de ferrocarril de Massalfassar. Segons ha explicat Peris, aquesta infraestructura “presenta importants problemes d’accessibilitat” i és “urgent adoptar les mesures necessàries perquè es realitzen les obres per a eliminar les barreres arquitectòniques i per a permetre el trànsit, sota les vies, de persones i bicicletes entre totes dues parts del terme municipal”.

“Aquesta infraestructura d’Adif no compleix amb la Llei d’accessibilitat”, ha assegurat la diputada de Cs, al mateix temps que ha recordat que “des de l’Ajuntament d’aquesta localitat, al juliol de 2015, es va sol·licitar l’adopció de les mesures necessàries per a la seua adequació a la normativa, gestió que ha resultat infructuosa”. La rampa, tal com ha comentat Peris, que condueix des de l’exterior al recinte de l’estació no reuneix les condicions adequades i la seua excessiva inclinació la converteix en “una barrera infranquejable”.

D’altra banda, ha explicat que “la comunicació entre les dues andanes es realitza a través d’un túnel estret, amb deficient il·luminació i de poca altura que finalitza en una escala que impossibilita el pas de cadires de rodes i obliga a carregar tant les bicicletes com l’equipatge o altres elements de pes que puguen portar els passatgers”. Peris ha comentat que la iniciativa de Ciutadans és un “còpia i pega” d’una proposta realitzada per José Luis Ábalos quan era diputat socialista i ha denunciat que quan es va convertir en ministre d’Infraestructures “es va oblidar de Massalfassar i no va fer res”.