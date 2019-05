Ciutadans Alzira proposa la creació d’una cooperativa elèctrica com a solució per a reduir la factura de la llum

Connect on Linked in

El candidat de Ciutadans (Cs) a Alzira, Miguel Vidal, ha anunciat la seua proposta de “crear una cooperativa elèctrica com a solució per a reduir la factura de la llum”. Vidal ha explicat que “amb aquesta iniciativa es pot reduir fins a un 30% del preu de l’energia i alleujar les butxaques de la ciutadania”.

El representant de Cs també ha assenyalat que “aquesta entitat s’encarregarà de potenciar l’autoconsum i la interconnexió a la xarxa cooperativa”. “Així l’energia s’aprofita i racionalitza de manera responsable i sostenible”, ha concretat Vidal. A més ha afegit que “també es promourà la producció local d’energia”.

“En el nostre entorn hi ha dos pobles: Alginet i Guadassuar que tenen cooperatives elèctriques des de fa temps amb un resultat molt positiu”, ha recordat el candidat a l’alcaldia de Ciutadans, qui també ha incidit que “és evident que hi ha una solució per a les factures desorbitades que paguem ara però el que no sempre hi ha és voluntat política”.

Vidal: “Es pot reduir fins a un 30% el preu de l’energia i alleujar les butxaques de la ciutadania”