Ciutadans Alzira proposa la instal·lació de mampares en edificis públics per a la seguretat de treballadors i veïns

El portaveu Miguel Vidal assegura que “s’han rebut queixes des d’espais com a dependències policials, on no hi ha a penes mesurades de protecció”

Ciutadans (Cs) Alzira ha proposat a l’equip de Govern local la instal·lació de mampares en edificis dependents del consistori com a mesura de prevenció i seguretat per a treballadors públics i resta de veïns del municipi davant possibles contagis de coronavirus.

“En Cs tenim constància del malestar i queixes que s’han emés des d’alguns departaments i considerem que, des de l’Ajuntament, s’ha de donar exemple com a escenari de gestió pública, protegint a tota la ciutadania com cal”, ha assenyalat el portaveu municipal de Cs, Miguel Vidal.

Segons ha declarat Vidal, “les dependències de la policia local a Alzira són algunes de les instal·lacions municipals que requereixen especial atenció ja que, tal com asseguren empleats i usuaris d’aquestes, al llarg de les últimes setmanes s’han pres declaracions sense les corresponents mampares o quasevol altre element de seguretat”, ha afegit.

Vidal ha destacat que “Cs treballa per vetlar per la seguretat de tots els alzirenys i per aportar solucions útils que contribuïsquen a pal·liar, en la mesura que siga possible, els efectes de la pandèmia en la localitat”. Per això, ha insistit a “adoptar totes les mesures necessàries, i de manera immediata, per a garantir la protecció i seguretat de tots els empleats i usuaris de les diferents instal·lacions públiques”.