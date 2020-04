Ciutadans Burjassot demana a l’Ajuntament que duplique les ajudes d’emergència per a combatre el coronavirus

Connect on Linked in

Subiela: “Els veïns de Burjassot necessiten ara més que mai el suport de les institucions”

El portaveu del grup municipal de Ciutadans (Cs) de Burjassot, Toni Subiela, ha demanat a l’Ajuntament que “duplique les ajudes d’emergència per a combatre els efectes de la crisi del coronavirus en el municipi”.

Segons ha explicat, “l’Ajuntament va establir una partida de 150.000 euros per a ajudes d’emergència, de la qual a penes queden 10.000 un mes després de l’inici de la implantació de l’estat d’alarma”. No obstant això, ha advertit, “aquesta crisi no ha acabat; per això, l’equip de govern deu fer una reestructuració pressupostària i , com a mínim, duplicar aqueixa quantitat”.

“Aquesta ajuda es va a aprovar per a les famílies que no podien fer front a les despeses essencials, no entendríem que despareguera i es deixara d’atendre els que més ho necessiten en aquests moments”, ha indicat Subiela, al mateix temps que ha assegurat que “aquesta partida econòmica és l’única que l’executiu socialista de Burjassot ha destinat com a ajuda directa als veïns del poble, per molt que li hem insistit que l’esforç ha de ser conseqüent amb la gravetat de la situació”

En aquest sentit, el regidor de Cs ha exigit que “es creen ajudes per a autònoms i petites empreses”. “Portem setmanes demanant a l’alcalde socialista que deixe d’esperar un miracle des de la Generalitat o des del Govern central i que aprove ja una rebaixa de l’IBI per als xicotets comerços i empreses del poble, a més d’una línia d’ajuda immediata que els permeta fer front a lloguers i altres despeses fixes”, ha recordat.