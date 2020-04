Ciutadans Burjassot proposa l’actualització del Pla d’Acció Comercial per a preparar l’eixida de la crisi

Connect on Linked in

Subiela defensa que “després d’ampliar les ajudes d’emergència, ara cal salvar ocupacions” per al que “urgix executar el pla aprovat fa dos anys”

El portaveu del grup municipal de Ciutadans (Cs) de Burjassot, Toni Subiela, ha proposat en el plenari d’este dimarts “l’actualització del Pla d’Acció Comercial per a ajudar els comerços i petites empreses a preparar l’eixida de la crisi amb garanties i al més prompte possible”.

“Fa just ara dos anys que el Ple de l’Ajuntament de Burjassot va aprovar la proposta de Ciutadans de posar en marxa un Pla d’Acció Comercial (PAC), que hauria de servir per a revitalitzar aquest sector clau en l’economia del municipi”, ha recordat Subiela, qui ha afegit que “es tracta d’un pla per a estudiar la situació del comerç a Burjassot i oferir les eines necessàries per al seu creixement”.

No obstant això, ha criticat, “després de tant de temps esperant, ja s’han acabat les excuses i el pla d’acció hem de convertir-lo en el pla de reactivació”. “Ha de ser un pla de recursos, àgil i suficient, amb la mínima burocràcia per a accedir a unes ajudes que són imprescindibles i la supressió d’impostos als qui estiguen perdent els seus ingressos”, ha indicat el regidor de Cs.

“Ampliades les ajudes d’emergència, com vam proposar, el següent pas ha de ser salvar ocupacions i l’avenir de moltes famílies”, ha assegurat l’edil, qui a més ha advertit que “no podem esperar ni un dia més per a posar-nos a planificar els passos necessaris que eviten que les persianes que ara estan baixades no tornen a alçar-se”.

En la mateixa línia, Subiela ha destacat que “Cs porta tot l’estat d’alarma insistint que s’implanten mesures d’ajuda per als autònoms i petites empreses ja que les oferides pel Govern central i la Generalitat són insuficients”.