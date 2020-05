Ciutadans Burjassot proposa reduir els impostos i fer test als grups de risc

Connect on Linked in

Subiela: “L’Ajuntament de Burjassot no ha destinat ni el 1,5% del seu pressupost a la major crisi que hem patit”

Burjassot, dilluns 4 de maig de 2020. El portaveu del grup municipal de Ciutadans (Cs) de Burjassot, Toni Subiela, ha sol·licitat una “reducció d’impostos i l’eliminació de taxes municipals a famílies, autònoms i pimes del municipi per a ajudar a superar la crisi del coronavirus”.

Així mateix, ha reclamat “l’esforç, tant a l’Ajuntament com a la Conselleria de Sanitat, per a fer test als grups de risc com són, entre altres, els membres de la Policia Local, els serveis de neteja, el personal de les tres residències d’ancians així com el personal dels centres de salut del municipi”.

A més, Subiela ha destacat que “l’Ajuntament de Burjassot no ha destinat ni el 1,5% del seu pressupost a pal·liar la major crisi que hem patit, i això ens sembla del tot insuficient”. “Amb un pressupost de 26 milions d’euros, l’alcalde ha de fer un esforç molt major perquè els danys socials i econòmics de la crisi siguen el més reduïts possible al nostre poble”, ha afirmat.

“Malgrat l’ampliació d’ajudes que Cs Burjassot va reclamar, la partida encara no arriba ni a 300.000 euros”, ha detallat el regidor de la formació liberal, al mateix temps que ha proposat “utilitzar també fons de la Diputació de València per a finançar aquestes accions”.

“Des de la corporació provincial, de la qual el nostre alcalde és vicepresident, s’ha triplicat la partida dels Fons de Cooperació Municipal, per la qual cosa Burjassot rebrà més d’un milió d’euros extra que bé es podrien destinar per a salvar llocs de treball i protegir la salut d’aquells que estan més exposats al virus”, ha defensat el regidor de Ciutadans.