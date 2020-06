Ciutadans considera insuficients les ajudes previstes pel Patronat de Turisme per al sector

Connect on Linked in

Gil: “Ens hem reunit tard, a pesar que Cs ho va demanar fa dos mesos, i en comptes d’estudiar un pla estratègic coordinat, només s’ha parlat d’ajudes”alència, dijous 18 de juny de 2020.

La portaveu de Ciutadans (Cs) en la Diputació de València, Rocío Gil, ha titllat de “insuficients” les ajudes previstes pel Patronat de Turisme per al sector. Segons la portaveu, “en la reunió de hui, la primera des que es va decretar l’estat d’alarma, s’ha donat el vistiplau a reubicar ajudes per a municipis, entitats sense ànim de lucre i mancomunitats”.

“Per descomptat que aquestes subvencions són necessàries i les secundem, però considerem que el sector no sols necessita liquiditat sinó també mesurades de promoció i protocols de seguretat”, ha defensat la diputada, qui també ha assegurat “que el pla que Cs va presentar fa dos mesos traçava aquestes línies d’actuació i proposava la coordinació entre les diferents administracions i el sector”.

No obstant això, Gil ha tornat a “tendir la mà per a esmenar aquesta falta d’actuació per part del Patronat”. “Arriben tard, però hem d’intentar donar un suport al sector com siga”, ha conclòs.