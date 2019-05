Ciutadans (Cs) a La Barraca vol recuperar el valor turístic com a motor econòmic per a la localitat

Print This Post

Alberola: “El nostre entorn, la nostra ubicació i els nostres valors arquitectònics són diamants en brut que cal explotar

El secretari de Ciutadans (Cs) a La Barraca d’Aigües Vives, José Alberola, ha presentat la seua candidatura i el seu projecte davant d’un auditori ple de veïns. Alberola ha explicat que “vull recuperar el valor turístic com a motor econòmic per a la localitat“.

Alberola ha destacat “el nostre entorn, la nostra ubicació i els nostres valors arquitectònics són diamants en brut que cal explotar”. “No tenim més que fixar-nos en el Monestir o en Les rutes dels Forns que no han rebut cap atenció pels nostres governants fins al moment”, ha criticat el candidat de Ciutadans a La Barraca.

En aquest sentit, Alberola ha assenyalat que “és urgent deixar-se la pell per a aconseguir que La Barraca tinga tots els serveis que necessita i que la gent la reconega per alguna cosa més que pels seus semàfors i les cues a l’estiu”. A més ha afegit que “eixim a guanyar i a arribar a l’alcaldia per a transformar la realitat de la Barraca i millorar-la”.