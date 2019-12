Ciutadans demana que es tramiten d’urgència les targetes d’estacionament per al personal sanitari d’Alzira

Connect on Linked in

Aledón: “No és normal que a més de traslladar-se amb el seu propi vehicle, hagen de pagar multes de l’ORA”

La regidora de Ciutadans (Cs) Alzira, Clara Aledón, ha demanat que “es tramiten d’urgència les targetes d’estacionament per al personal sanitari d’Alzira“. Aledón ha advertit que “no és normal que a més d’haver de traslladar-se amb el seu propi vehicle per a l’assistència a domicili, hagen de pagar la taxa de l’ORA o fer front a les multes“.

En aquest sentit, la representant de Ciutadans ha assenyalat que “aquest sector ens ha traslladat el seu malestar per la deixadesa que està demostrant l’equip de govern de la nostra ciutat”. “Aquest malestar es suma al generat per la falta d’atenció de la Conselleria al no dotar de vehicles als professionals sanitaris per poder desplaçar-se i així evitar que hagen de fer servir els seus propis, si els tenen”, ha destacat Aledón.