Ciutadans demana sistemes per evitar l’asfíxia per entravessament en tots els centres educatius d’Alzira

Vidal: “Esperem que el ple aprove per unanimitat aquesta proposta perquè només busca el benestar dels nostres xiquets i amb un cost mínim” El portaveu de Ciutadans (Cs) Alzira, Miguel Vidal, ha demanat mitjançant una moció “sistemes per evitar l’asfíxia per entravessament en tots els centres educatius d’Alzira“. Vidal ha manifestat que “espera que el ple aprove per unanimitat aquesta proposta perquè només busca el benestar dels nostres xiquets i amb un cost mínim”.

El representant de Ciutadans ha recordat que “l’asfíxia per entravessament és la tercera causa de mort no natural a Espanya, per davant dels accidents de trànsit i la major part d’aquests episodis fatals es donen en els menuts”. Per aquest motiu, ha incidit “en la importància de proporcionar els aparells anti-entravessament i una bona formació en primers auxilis en tots els centres escolars“.

Finalment, el regidor també ha posat l’accent “en el baix cost d’aquesta mesura i, per tant, la facilitat per posar-la en pràctica si hi ha voluntat política per a això”. No obstant, ha assenyalat que “en aquests temes el valor econòmic no hauria de ser un criteri important perquè una vida no té preu”.