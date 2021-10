Ciutadans demana un pla de turisme interior per a lluitar contra la despoblació

Connect on Linked in

Merino proposa a Cofrentes la baixada de l’IRPF i una tarifa súper reduïda per als autònoms que residisquen en municipis amb el risc de desaparéixer

La síndica de Ciutadans (Cs) en Les Corts valencianes, Ruth Merino, ha reclamat un pla de turisme interior per a lluitar contra la despoblació, que contemple un estudi en profunditat sobre la demanda del turista rural, programes d’acompanyament a empresaris del sector i plans d’incentius i de disseny d’activitats turístiques singulars.

Durant la seua visita a Cofrentes al costat de la portaveu de Cs en la Diputació de València, Rocío Gil, el diputat provincial Jesús Gimeno, i l’alcalde de la localitat, Salvador Honrubia, Ruth Merino ha subratllat que “Ciutadans vol recuperar la veu de la Comunitat Valenciana oblidada” i ha proposat a més altres mesures com la reducció d’impostos per a les persones que residisquen en aquests municipis, la creació d’una tarifa súper reduïda per a les dones i els joves menors de 30 anys que es donen d’alta com a autònoms, l’acostament dels serveis sanitaris i l’establiment de la banda ampla.

Merino, que ha recordat que el ple del Parlament valencià va aprovar la proposta de Cs per a crear una Comissió especial per a lluitar contra la despoblació, ha considerat urgent abordar aquesta qüestió com a prioritària, ja que “més de 127 municipis a la Comunitat Valenciana estan en risc de despoblació”. Per a la síndica de la formació liberal, l’obligació de l’Administració és regenerar l’activitat econòmica d’aquestes zones, lluitar contra la bretxa tecnològica entre el camp i la ciutat i garantir la igualtat de tots els ciutadans.

Per part seua, Rocío Gil, ha destacat “el treball de l’alcalde, Salvador Honrubia, a Cofrentes durant aquesta legislatura i mitja”. “Un municipi sense atur, on es genera riquesa i s’està llaurant el camí per a continuar creixent quan es clausure la central nuclear”, ha esgrimit. En aquest sentit, ha defensat que “la reactivació del turisme que Cofrentes està duent a terme durant aquests anys és fonamental”. Per això, ha explicat que “hui ens hem reunit amb el director del balneari, qui està treballant braç a braç amb l’ajuntament en aquesta tasca”.

A més, els diputats de la formació taronja han visitat Caudete de las Fuentes, on Cs també governa des de fa sis anys. Gil ha subratllat “la gestió eficaç de l’alcaldessa, Vanesa López Guijarro, qui ha aconseguit eliminar el deute de 472.000 euros que va heretar”. “No sols ha realitzat nombroses millores per al seu municipi, sinó que ha sanejat els comptes”, ha aplaudit, al mateix temps que ha assegurat que “la gestió en aquests dos municipis demostra que Ciutadans és necessari per a progressar, i generar riquesa i ocupació”.