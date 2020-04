Ciutadans demana una comissió d’avaluació permanent per a l’eixida de la crisi del coronavirus

Print This Post

Gil: “Agraïm que el president haja donat suport a la nostra proposta perquè és necessària per a garantir la protecció social i la recuperació econòmica”

La portaveu de Ciutadans (Cs) en la Diputació de València, Rocío Gil, ha demanat “una comissió d’avaluació permanent per a l’eixida de la crisi del coronavirus”. “Agraïm que el president haja donat suport a la nostra proposta i estiga disposat al fet que es faça”, ha celebrat, al mateix temps que ha destacat que “el govern està escoltant les iniciatives de Cs i s’han aprovat diverses per a afrontar la COVID-19”.

En el ple telemàtic celebrat hui, la diputada també ha explicat que “aquesta comissió s’ha de basar a garantir la protecció individual i social i impulsar la recuperació econòmica“. “Estic segura que, sense improvisacions i ni populismes, podrem arribar a acords per a assegurar una eixida igualitària i equilibrada per a tota la província“, ha indicat la diputada.

No obstant això, Gil ha demanat “al PSOE que reflexione per què hui ha rebut més suport de l’oposició que dels seus socis de Compromís, que han donat un vot favorable, però crític al fons de cooperació municipal”.

D’altra banda, la portaveu de la formació taronja ha sol·licitat que “se celebren les comissions prèvies al ple i que l’excepció de no convocar-les per la crisi de la COVID-19 no es torne a repetir”. “Fins a municipis amb molts menys recursos les han celebrades”, ha apuntat.

Finalment, la diputada ha enaltit “la labor dels alcaldes i regidors de la província” i ha oferit de nou “suport i lleialtat al govern de la Diputació per a eixir junts d’aquesta crisi”. Ara bé, ha matisat, “això no vol dir que siga un xec en blanc”. “Lleialtat sí, fiscalització també”, ha conclòs.